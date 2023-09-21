Emine Erdoğan: devletimiz, bugün de dünyanın vicdanı olmayı sürdürmektedir

Emine Erdoğan, New York Türkevi'nde, devlet başkanı eşleri, uluslararası kuruluş temsilcileri ve seçkin bir davetli grubunun katıldığı programda sosyal refahın adil dağılımı hakkında konuşma yaptı.

Tarihte, Anadolu'da ayrım yapılmaksızın insanların hizmetine sunulan ve refahın paylaşılmasına aracılık eden kervansaray, han, aşevi, ve hamamların varlığına değinen Emine Erdoğan, şunları söyledi:

"Varisi olduğu köklü miras çerçevesinde devletimiz, bugün de dünyanın vicdanı olmayı sürdürmektedir. Halkımızın hayırseverliği de sosyal denge ve barışın korunmasında büyük rol oynamıştır. Hakkaniyet ilkesi, daima bu uygulamaların merkezinde yer almıştır."

Emine Erdoğan, Türkiye'nin, Osmanlı'dan Darüleytam, Darülaceze, Darüşşafaka, Kızılay gibi güçlü dayanışma kurumlarını miras aldığını ve "sosyal devlet geleneğini, daha ileri düzeylere taşımayı başardığını" belirtti.

Emine Erdoğan, "Yeryüzündeki hiçbir acıya bigane kalamayan Türk insanı sayesinde, ülkemiz, milli gelirine oranla, en fazla yardım yapan ülke durumundadır. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Maarif Vakfı, AFAD, Kızılay gibi kurumlarımız, kardeşlik köprüleri kurmaya devam etmektedirler." dedi.

Türkiye'nin insanlığı "tek bir aile" olarak gördüğünü söyleyen Emine Erdoğan "Ülkemiz, kendi vatandaşı gibi, sığınmacılara, mültecilere ve bütün mazlumlara şefkat elini uzatmaya devam edecektir." diye konuştu.

"TÜRKİYE, HEP BİRLİKTE DAHA İYİYE YÜRÜYEN SOSYAL BİR DEVLETTİR"

Emine Erdoğan, Türkiye'nin sosyal devlet anlayışını önceleyen konuşmasında, "Sosyal güvenlik ve sosyal adalet kavramı dünya genelinde, en fazla sanayi dönemine kadar geri giderken, Türk devletlerinde, kadim zamanlara uzanır. Kıtaların, toplumların sömürgeleştirildiği çağda, gönüller fetheden atalarımız, engin coğrafyalarda, halen saygıyla yad edilmelerine vesile olan şaheserler bırakmışlardır." ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinde gösterilen dayanışmaya değinen Emine Erdoğan, "Kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir sözünün anlamını, 6 Şubat depremlerinde bir kez daha idrak ettiğimizi söyleyebilirim. Dünyanın dört bir yanındaki dostlarımız, şehirlerimiz harabeye dönerken, gönül mabetlerimiz yıkılmasın diye, seferber oldular." şeklinde konuştu.

"Türkiye, hep birlikte daha iyiye yürüyen sosyal bir devlettir." diyen Emine Erdoğan, ayrıca, yaşlılar, engelli vatandaşlar ve çocukları korumak için çıkarılan kanunlardan bahsetti ve bu tür yardımlara bütçeden ayrılan payın 2002'den bu yana 4 kat arttığına değindi.

Emine Erdoğan, salgın sürecinde Türkiye'nin, ihtiyacı olan bütün ülkelere maske, hijyen kiti ve Turkovac aşısını, patentsiz ve bedelsiz olarak gelir düzeyine bakmaksızın ulaştırdığını hatırlatarak, "Dayanışma geleneğimiz sayesinde bugün pek çok ülke 'bizler yardım yapmayı Türklerden öğrendik' diyebilmektedir." ifadelerini kullandı.

"SOSYAL ADALET ADINA BÜYÜK ADIMLAR ATILDI"

Emine Erdoğan, katıldığı etkinliği gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür ederek, Bakanlığın kurulduğu 2011 yılından bu yana, sosyal adalet adına, çok büyük adımlar atıldığını kaydetti.

Arnavutluk, Ekvador, Seyşeller devlet liderlerinin eşlerinin katıldığı programda ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı Genel Sekreter Yardımcısı Navid Hanif, BAE Toplumsal Kalkınma Bakanı Shamma bint Suhail Faris Al Mazrui ve Sırbistan Aile Refahı ve Demografi Bakanı Darjia Kisic Tepavcevic de birer konuşma yaptı.

Öte yandan, Emine Erdoğan ile Bakan Göktaş, program çerçevesinde hazırlanan fotoğraf sergisi ve tanıtım videosu aracılığıyla, Türkiye'nin ülke içi ve dışında yaşanan doğal afetlere yaptığı yardımlarla ilgili bilgileri davetlilere anlattı.