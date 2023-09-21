Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan New York temaslarına ilişkin paylaşım
Giriş Tarihi: 21.9.2023 22:19 Son Güncelleme: 21.9.2023 22:19

Emine Erdoğan'dan New York temaslarına ilişkin paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu nedeniyle New York'ta bulunduğu temaslarda dünyayı yakından ilgilendiren konular hakkında Türkiye'nin ilke ve hedeflerini anlatma, yeni bakış açılarını tanıma fırsatı bulduklarını bildirdi.

AA
Emine Erdoğan’dan New York temaslarına ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"New York temaslarımızda dünyayı yakından ilgilendiren konular hakkında ülkemizin ilke ve hedeflerini anlatma, yeni bakış açılarını tanıma fırsatı bulduk. Dostluklarımızı pekiştirmemize, çalışmalarımıza dair iş birliklerine vesile olmasını diliyorum."

Emine Erdoğan paylaşımında, New York temaslarına ilişkin görsellere de yer verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan'dan New York temaslarına ilişkin paylaşım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA