FETÖ’den ihraç komiserin son adresi cezaevi oldu

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen ihraç komiser Ahmet Emre P.'nin (36) yakalanması için çalışma başlattı. Firari hükümlünün Çukurova ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını belirleyen ekipler, adrese düzenlenen operasyonda Ahmet Emre P.'yi yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen firari hükümlünün sohbet toplantılarına katıldığı ve lise öğrenimini de örgütün özel okulunda gördüğü belirtildi. Örgütün emniyet yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen Ahmet Emre P.'nin Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki bir polis merkezi amirliği görevindeyken; 2016 yılında ihraç edildiği kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, önce adliyeye ardından da cezaevine götürüldü.