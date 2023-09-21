FETÖ’nün gaygubet evlerine operasyon: 13 FETÖ firarisi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından firari FETÖ/PDY mensuplarının yakalanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında soruşturma veya kovuşturma bulunması nedeniyle yakalamalı olarak aranan 16 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalanmamak amacıyla örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen daha öncesinde kamu görevinden ihraç edilen 16 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Ankara Emniyetinin düzenlediği operasyonda gaygubet evinde saklanan 13 şüpheli gözaltına alındı.