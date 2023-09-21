‘Futbolda şike kumpası’ davası görülmeye devam etti

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada 4 Haziran 2021'de karar verilmişti. Dosyanın gönderildiği İstinaf Mahkemesi, sair suçlar yönünden dosyada usulü eksiklikler olması gerekçesiyle bozmuştu. İstinaf Mahkemesi'nin usulen bozma kararı sonrası davanın yeniden görülmesine İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilmişti.

"İSTİNAF KARARINA KARŞIYIM"

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklardan Hidayet Karaca'nın arasında bulunduğu bazı sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müdahil Fenerbahçe Kulübü ve Aziz Yıldırım ile sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı sanık Hidayet Karaca, gizli tanık ifadeleriyle bu davanın sanığı olduğunu ifade ederek "Gazeteciyim. Gizli tanığın ifadelerinin yalan olduğu bu davada ortaya çıkmıştır. İftiraya uğradım ve hürriyetimden yoksun bırakıldım. Bu istinaf kararına karşıyım. Bu kararın arkasında kimler varsa ahirette onlardan hakkımı alacağım" diyerek suçlamaları reddetti.

BERAATLARINI TALEP ETTİLER

Sanık Ahmet Kalender, "Bu bozma neden verilmiş, kararı anlamadım. Daha sonra savunma yapacağım" demesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Bozma kararı beraatlar ve mükerrer verilen cezalarla alakalı. Biz de burada değerlendireceğiz" dedi. Sanık Onur Baltacı bozma kararını kabul etmediğini belirtti. Sanık Kerim Küçük ise tüm suçlamaları bozulmasını istediğini belirtti. Sanık Seyfi Erdoğan da bozmayı kabul etmediğini ifade ederek beraatını talep etti.

İKİ SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Mahkeme heyeti, yurt dışında olan iki sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Heyet, yakalama kararı olan sanıkların yakalama emirlerinin devamına ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.