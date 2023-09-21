Levent Gültekin’den dikkat çeken iddia! Meral Akşener: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendini ne halt zannediyor?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından gerilimin tırmandığı Altılı masada sular durulmuyor. Seçimlerin kaybedilmesinde sorumluluğun CHP'de olduğunu dile getiren Akşener, adaylık konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na sıcak bakmadıklarını, İmamoğlu'nun aday olmasını istediklerini açıklamıştı.
Levent Gültekin: "Akşener, bana 'İmamoğlu ve Yavaş kendilerini ne halt zannediyor' diye dert yandı" | Video
DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: KENDİLERİNİ NE HALT ZANNEDİYORLAR?
Gazeteci Levent Gültekin ise, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
Akşener ile görüştüğünü dile getiren Gültekin, görüşmenin ayrıntılarını ise bu sözlerle açıkladı; "Meral Akşener, seçimlere bir buçuk yıl vardı, bir gün beni aradı.
Yavaş ve İmamoğlu'nun kastederek 'Bunlar kendilerini ne zannediyor? Belediyenin parası ile anket yaptırıyorlar, kendilerini önde gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum? Ben onlara geçit vermem' dedi."Meral Akşener’den çok net ittifak mesajı: İşte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkındaki planı...