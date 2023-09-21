Haberler Gündem Haberleri Levent Gültekin'den dikkat çeken iddia! Meral Akşener: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendini ne halt zannediyor?
Giriş Tarihi: 21.9.2023 14:15 Son Güncelleme: 21.9.2023 14:27

Levent Gültekin'den dikkat çeken iddia! Meral Akşener: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendini ne halt zannediyor?

Gazeteci Levent Gültekin, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisiyle görüşmesinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "Belediyenin parası ile anket yaptırıyorlar, kendilerini önde gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum? Ben onlara geçit vermem" dediğini iddia etti.

Levent Gültekin’den dikkat çeken iddia! Meral Akşener: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendini ne halt zannediyor?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından gerilimin tırmandığı Altılı masada sular durulmuyor. Seçimlerin kaybedilmesinde sorumluluğun CHP'de olduğunu dile getiren Akşener, adaylık konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na sıcak bakmadıklarını, İmamoğlu'nun aday olmasını istediklerini açıklamıştı.

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Gazeteci Levent Gültekin ise, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Akşener ile görüştüğünü dile getiren Gültekin, görüşmenin ayrıntılarını ise bu sözlerle açıkladı; "Meral Akşener, seçimlere bir buçuk yıl vardı, bir gün beni aradı.

Yavaş ve İmamoğlu'nun kastederek 'Bunlar kendilerini ne zannediyor? Belediyenin parası ile anket yaptırıyorlar, kendilerini önde gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum? Ben onlara geçit vermem' dedi."

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Levent Gültekin'den dikkat çeken iddia! Meral Akşener: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendini ne halt zannediyor?
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