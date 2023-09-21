Levent Gültekin’den dikkat çeken iddia! Meral Akşener: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendini ne halt zannediyor?

Yavaş ve İmamoğlu'nun kastederek 'Bunlar kendilerini ne zannediyor? Belediyenin parası ile anket yaptırıyorlar, kendilerini önde gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum? Ben onlara geçit vermem' dedi."

Meral Akşener’den çok net ittifak mesajı: İşte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkındaki planı...