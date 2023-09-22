İşte Atatürk’ün fotoğrafına saygısız hareketler yapan öğrencinin tutuklanma gerekçesi

İstanbul Üsküdar'daki Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören A.E.S.(17), Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına saygısız hareketler sergiledi. Liseli gencin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekerken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılığı'nın "halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklanmasını talep ettiği A.E.S. tutuklandı. İfadesine ve tutuklama gerekçesindeki dikkat çeken detaylara SABAH ulaştı.

"YAPTIĞIMIN NE KADAR AYIP OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"

İfadesinde arkadaşlarıyla oyun oynadığını öne süren A.E.S., oyunda kağıtlar ve fotoğrafların görünmeyecek şekilde dizilip her bir kişinin sırayla fotoğraf çekip çeşitli hareketler yaptığını söyledi. Hareketi yaptığı sırada fotoğrafta Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmediğini, kendisine denk geldiğini ancak yaptığımın ne kadar ayıp olduğunun farkında olduğunu söylediği öğrenildi. Videonun 2 yıl önce çekildiğini belirttiği kaydedilen A.E.S.'nin ifadesinde pişman olduğunu söylediği aktarıldı.

"AZİZ MİLLET İLKELERİNE DAHA AZİMLE SAHİP ÇIKAR"

Hakimlik ise önemli bir tutuklama kararına imza attı. "Her milletin kaderini mücadelesi belirler, mücadelesini ise kahramanları tayin eder. Bir kişinin kahraman olacağına olaylar değil, tarih karar verir. Eşsiz Türk tarihi içerisinde bu milletin milli ve manevi huzurunda baş üstünde yer etmiş bir kişiye onun fotoğrafı vesilesiyle hakaret edilmesi ilgili kişiye zarar veremeyeceği gibi mensubu olduğu bu aziz milletin kendisine ve ilkelerine daha bir azimle sahip çıkmasına vesile olur" dedi.

"ATATÜRK'ÜN EŞSİZ HATIRASINA HAKARET"

Bu önemli ve dikkat çeken tespitlerinin ardından hakimlik, "Türk Milletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapmış olduğu eylemin onun eşsiz hatırasına hakaret mahiyetindedir" cümlelerini kullandı.

TUTUKLAMA GEREKÇESİ

Öte yandan hakimlik, söz konusu suçların kanun gereği tutuklama sebebinin varsayılabileceği suçlardan olduğunu, serbest kalması halinde tanıklar üzerinde baskı yapabileceğini kaydetti. Tutuklama kararının ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil etmeyeceğini de kaydeden hakimlik, eylemin toplumda infial yaratması durumunun tutuklama sebebi olarak değerlendirilemeyeceğini ancak başkaca sebeplerle tutukluluk şartlarının oluştuğunu belirtti. A.E.S.'nin suç işlediğine dair somut delillerin bulunduğunu ifade etti.