Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü: Bayramov'dan Türkevi'ne "Karabağ" halısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkevi'nde düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'ndan sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü.
Bayramov, görüşme sırasında Türkevi'ne Karabağ'a özel desenlere sahip bir ipek halı hediye etti. Fidan, Türkevi'ne hediye edilen halı için Bayramov'a teşekkür etti.
TÜRKEVİ'NE KARABAĞ HEDİYESİ— Sabah (@sabah) September 22, 2023
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkevi'nde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Karabağ halısı hediye etti. pic.twitter.com/yzA2TsFJWc