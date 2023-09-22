Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü: Bayramov'dan Türkevi'ne "Karabağ" halısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkevi'nde düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'ndan sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü.

Bayramov, görüşme sırasında Türkevi'ne Karabağ'a özel desenlere sahip bir ipek halı hediye etti. Fidan, Türkevi'ne hediye edilen halı için Bayramov'a teşekkür etti.