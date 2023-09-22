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Giriş Tarihi: 22.9.2023 21:56 Son Güncelleme: 22.9.2023 21:57

Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü: Bayramov'dan Türkevi'ne "Karabağ" halısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'ndan sonra Türkevi'ne Karabağ halısı hediye etti.

AA
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü: Bayramov’dan Türkevi’ne Karabağ halısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkevi'nde düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'ndan sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü.

Bayramov, görüşme sırasında Türkevi'ne Karabağ'a özel desenlere sahip bir ipek halı hediye etti. Fidan, Türkevi'ne hediye edilen halı için Bayramov'a teşekkür etti.

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Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü: Bayramov'dan Türkevi'ne "Karabağ" halısı
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