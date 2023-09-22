Başkan Erdoğan’ın kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti

Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçiren Mehmet Mutlu, Marmara Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılmış ve kalp damarlarına stent takılmıştı. Bugün taburcu olan Mutlu evinde yeniden kalp krizi geçirdi. Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mutlu hayatını kaybetti.

TÜRK DÜNYASI VE DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLAR İÇİN YAPTIĞI FAALİYETLERLE TANINIYORDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum dayısı Kemal Mutlu'nun oğlu olan Mehmet Mutlu Geleneksel Çocuk Oyunları Federasyonu'nun başkanlığını yapıyordu.

Çocuk oyunlarının yeniden yaşatılması için çabalayan Mutlu, Türk Dünyası ve deprem bölgesindeki çocuklar için yaptığı faaliyetlerle tanınıyordu.

İstanbul'da toprağa verilecek olan Mehmet Mutlu'nun cenazesine Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.