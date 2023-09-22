Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu sonrası Türkevi'nde, aralarında SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile SABAH yazarları Hilal Kaplan, Burhanettin Duran, ve Hasan Basri Yalçın'ın da bulunduğu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı:(Orta Vadeli Program sonrası enflasyonda belirgin düşüşü ne zaman görebiliriz?) Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeler öyle zannediyorum ki önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bunu görmeye başlarız. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde neticesini almaya inşallah başlarız. Şu anda hayırlı işaretler var. Gerek Hazine ve Maliye Bakanım Mehmet Şimşek gerek Hazine'deki arkadaşlar gerekse Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, onlar bu noktada önümüzdeki yılın ilk çeyreği itibarıyla olumlu neticeleri almaya başlayacağımızı söylüyorlar. Biz de onlara güveniyoruz, inanıyoruz. Orta Vadeli Programı açıkladıktan sonra Türk ekonomisine yönelik artan ilgiyi G20 toplantısında da görmüştük. ABD'de bu ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti. Bu nedir? Türkiye ekonomisine duyulan güvenin göstergesidir. Hükümetimizin ortaya koyduğu hedeflerin gerçekçi olduğunun ve Türkiye'nin bunlara ulaşabileceğinden kimsenin şüphesi olmadığının kanıtıdır.Orta Vadeli Program'ın çeşitli ayakları bulunuyor. Tüm dünyanın da sorunu olan yüksek enflasyonla mücadele bizim de programımızın ana hedeflerinden biri. Bunu neyle sağlayacağız, mali disiplinle, yapısal reformlarla ekonomimizi her türlü fırtınaya dayanıklı hale getireceğiz. Biz bunu daha önce yaptık, yine yaparız. Programımızın en önemli ayaklarından biri de yabancı yatırımın ülkemize çekilmesi. Sadece programı hazırlayıp, duyurmak bile yabancı yatırımcılarda iştah oluşturdu. Bu rüzgarı arkamıza alarak hedeflerimize doğru hızla yürüyeceğiz.(Emeklilerin durumuyla ilgili düzenlemeler) Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşte zaten bir araya gelip, 'Ne durumdasın, ne yaptın, ne yapıyorsun?' kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz. Biz ekonominin kronik problemlerini çözerken işçilerimizin, memurlarımızın yanı sıra emeklilerimizi de enflasyona ezdirmemek için çabalıyoruz. Bu konuda attığımız adımlar mevcut. Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz.(BM Genel Kurulu'ndaki tarihi konuşma) Dersimizi çalıştık. Liderlerle görüşmeyi yaparken hepsinin söylediği şu oldu: 'Yani değinmedik konu bırakmadın.' Biz çıktığımız bütün kürsülerde gerçeği ve doğruyu anlattık.(Konuşmasındaki aile vurgusu) Dünyada aile kurumu büyük önem arz ediyor. Böyle bir yerde bizim aile mefhumunu dile getirmiş olmamız kendinize bir çeki düzen verin... Aile tanımında yer alan "toplumların yapı taşı" ifadesi boş bir söylem değildir. Toplumları en güçlü kılan da çürüten de aile yapısıdır. İlgili toplumu çökertmek için sapkın akımlar eliyle aile yapısı zayıflatılmaya çalışılıyor. Ülkemizde bu sapkın akımların aile yapımızı, gençlerimizi hedef alan girişimlerine asla müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyiz. Aileyi korumak, Türkiye'yi korumaktır, vatanı korumaktır.(Kamuda) Mülakatları, görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vadettik. Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar, çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir.(Karabağ'daki son gelişmeler) Bu bir yerde Karabağ'daki çapulcu Ermeni takımıyla alakalı bir konudur. Onların da malum kendilerine göre bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapma girişimi ciddi manada hem Paşinyan'ı hem de Azerbaycan'ı rahatsız etti.Elon Musk ile gerek Tesla'nın Türkiye'de yatırım yapması gerekse uzay çalışmalarında müşterek adım atma konularını görüştük.Kendisini İzmir TEKNOFEST'e davet ettim. İzmir TEKNOFEST'e de büyük ihtimalle gelecek. 'İzmir'in methini duydum ve İzmir TEKNOFEST'e katılmaya çalışacağım' dedi. İnşallah İzmir'e gelirse gençlerimizi çok çok cezbeden bir İzmir TEKNOFEST'i olur.(İsrail Başbakanı Netanyahu ile) Konuştuk, kendisine 'Siz bu ziyareti bir gerçekleştirin, ardından da ben ekibimle İsrail ziyaretini gerçekleştireyim' dedim. Yani mutabık kaldık. İnşallah çok fazla gecikmeden bu adımı atacağız. Birinci derecede enerji konusu olmak üzere İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız.(Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşme) Hedefimiz Ege'deki sıkıntılı havayı dağıtmak. (7 Aralık'ta yapılacak ) Selanik zirvesi şu anda Türkiye-Yunanistan arasında önemli bir sıçrama olacak. Bu zirveyle beraber birçok şeyin de inşallah değiştiğini karşılıklı göreceğiz.