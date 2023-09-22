Ekonomik büyümeden taviz vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan İş Konseyi'nce (TAİK) düzenlenen yemekte iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan şu mesajları verdi:Dünyada son 60-70 yılın zirvelerine çıkan enflasyon doğal olarak Türkiye'nin de sorunu. Bu kapsamda geçen hafta 3 yılın yol haritası mahiyetindeki Orta Vadeli Program'ı kamuoyuyla paylaştık. Büyüme ve ticaretten fiyat istikrarı ve finansal istikrara, beşeri sermaye ve istihdamdan yeşil ve dijital dönüşüme, afet yönetiminden kamu maliyesi ile iş ve yatırım ortamına 7 temel alanda öncelikli reform adımlarını belirledik.Ekonomik büyümeden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Para, maliye ve gelirler politikalarının tüm araçlarını uygulayarak, enflasyonu artıran yapısal unsurların ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Temel odağımız, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız sayesinde sürdürülebilir bir büyüme ikliminin tesisidir. Yüksek katma değerli özel sektör yatırımlarının öncülüğünde ortalama yüzde 4.5 oranında büyümeyi hedefliyoruz.Türkiye satın alma gücüne göre dünyanın 11'inci, nominal olarak ise 17'nci büyük ekonomisi. 2026 sonunda tarihimizde ilk kez 1.3 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklük ve 14 bin 850 dolara çıkan fert başına milli gelire ulaşacağız. 2026 yılında 300 milyar doları aşan ihracat ve 70 milyar doların üzerinde turizm gelirine ulaşacağız. Program döneminde 2.7 milyon istihdam artışı, yıllık ortalamada da 900 bin istihdam artışı hedefliyoruz.Türkiye, siyasi istikrarı, eğitimli iş gücü, genç nüfusu, geniş iç pazarı ve bölgesel pazarlara erişimiyle, stratejik konumu ve modern lojistik altyapısıyla uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olmayı sürdürüyor. Bölge ülkeleriyle tesis ettiğimiz yakın diyalog sayesinde bu konumumuzu daha da perçinliyoruz.Avrupa-Atlantik coğrafyasının güvenlik, barış ve istikrarına önemli katkılarda bulunan bu ortaklığı güçlendirerek sürdürmeyi arzu ediyoruz. İkili ticaret hacmimiz son 10 yılda 1.5 katına çıktı. Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz yıl en fazla ihracat yaptığımız 2'nci, en fazla ithalat yaptığımız 5'inci ülke oldu. 2022 yılı sonu itibarıyla ikili ticaret hacmimiz yüzde 15'in üzerinde artışla 32 milyar doları geçti. Hedefimiz 100 milyar doları yakalamaktır.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.New York'ta 20 Eylül 2022'de açıldığı ilk günden bu yana diplomasi yanında, sosyal ve kültürel etkinliklerle çekim merkezi haline gelen Türkevi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında yine yoğun diplomasi trafiğine ev sahipliği yaptı. BM binasının tam karşısında yer alan Türkevi, 150'den fazla devlet ve hükümet başkanı ile yüzlerce üst düzey diplomatı ağırlayan New York'ta yoğun diplomasi görüşmelerinin yaşandığı merkezlerden biri oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde dün Malezya Başbakanı Enver'i kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.Erdoğan'ın ABD'de görüştüğü Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Türkiye'de yatırım için harekete geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink'in ülkemizde de faaliyette bulunma talebine ilişkin SpaceX yetkilileri ile görüştük" dedi. Barış ŞİMŞEK / ANKARA