FETÖ’nün suikast timine nitelikli yağma cezası onandı

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan MAK ve Özel Kuvvetlerde görevli eski subay ve astsubayların içinde bulunduğu 37 sanık hakkında açılan 'Nitelikli yağma' davasında sanıklar esas hakkındaki son savunmalarını yapmıştı.

Muğla 2'nci ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi timindeki Özel Kuvvetler ekibinin başında yer alan eski Binbaşı Şükrü Seymen ve eski MAK Timi Komutanı Binbaşı Taner Berber ilk günkü duruşmaya bizzat katılırken, diğer sanıklar SEGBİS sistemi ile son savunmalarını yapmıştı.

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 37 sanık esas hakkında mütalaalarını yaparken 'Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi' çatı davasında sergiledikleri ifadeleri 'Nitelikli yağma' davası etmişti. Sanıklar, 'suikast' cümlesini reddetmişti.

NİTELİKLİ YAĞMADAN CEZA YAĞMIŞTI

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek için Marmaris'te konakladığı otele saldıran "suikast timi"ndeki 37 sanıktan 30'una, nitelikli yağma suçundan yargılandıkları davada 18 kez 18'er yıl hapis cezası vermişti. Sanıklar arasında suikast timini yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski binbaşı Şükrü Seymen ve menfez paşası olarak bilinen astsubay Zekeriya Kuzu'ya da her mağdur sayısında ayrı ayrı ceza yağmıştı.

KARAR ONANDI

İtiraz üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden incelendi, davada sanıklara ceza yağdı. Suikast timindeki 37 sanıktan 30'una, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde verilen 18 kez 18'er yıl hapis cezası onandı. Böylece her sanığa 270 yıl ceza toplamda ise 9900 yıl hapis cezası onanmış oldu. Bölge mahkemesi, sanıkların mağdurlara yönelik eylemlerine "Nitelikli Yağma" suçundan mağdur sayısınca 18 kez ayrı ayrı cezalandırılmalarına hükmetti.