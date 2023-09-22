İBB’li Yavuz Saltık’ın beraatına mahkeme başkanından karşı oy

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla "terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MÜTALAA VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz celse duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sunmuştu. Savcı, sanık Yavuz Saltık'ın yardım kartlarını DİAYDER üzerinden değer ailelerine teslim edilmesinde görevi kapsamında kastının bulunduğu belirtilen mütalaada Saltık'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.

KARAR VERİLDİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Yavuz Saltık ve avukatları hazır bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yavuz Saltık'ın Saltık'ın kastı olmadığı gerekçesiyle 'terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan oy çokluğuyla beraatına karar verdi.

MAHKEME BAŞKANINDAN KARŞI OY

Mahkeme Başkanı Ferhat Şahin, sanığın cezalandırılması gerektiği görüşünde olduğundan muhalefet şerhi koydu. Karşı görüş yazısında Mahkeme Başkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından dosyamıza gönderilen görev dağılımına ilişkin mevzuatta sanığın başkanlığını yaptığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın dernek, vakıf, mescit gibi kurumların talepleriyle ilgilenmediği, daha çok bireysel yardımların değerlendirdiği, yardım kartları taleplerin karşılandığı kurum olduğunu belirtti.

SANIĞIN TÜM İŞLEMLERDEN HABERDAR OLDUĞU BELİRTİLDİ

Karşı görüş yazısında, mevzuatta yardım taleplerinin bireysel yapılması gerektiği açıklanmışken Tape kayıtları ve Ekrem Baran'ın beyanlarında başvuruların liste olarak alındığı ve belediye çalışanları tarafından toplu şekilde teslim edildiği yazıda yer aldı. Tüm işlemlerin sanığın bilgisi dahilinde olduğu, yardım kartlarının "değer ailesi" olarak adlandırılan kişilere verildiği tape kayıtlarıyla sabit olduğu belirtildi.

MAHKEME BAŞKANI CEZALANDIRILMASI İSTEDİ

Mahkeme Başkanı, "Sanığın eğitim seviyesi, konumu ve icra ettiği mesleği göz önüne alındığında toplu olarak verilen yardım kartlarının hangi amaç ile kullanılacağını ve kimlere gideceğini bilmemesi mümkün değildir. Bu hususlar dikkate alındığında sanığın örgüt içerisinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan cezalandırılamasın gerektiği kanaatinde olduğumdan beraat yönündeki görüşe katılmıyorum" dedi.