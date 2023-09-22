İETT rezaleti dünyanın diline düştü

İstanbul'da gün geçmiyor ki bir İETT otobüsü arıza ya da kaza yapmasın, alevler içinde kalmasın. Her gün trafikte saatler geçirmek zorunda kalan, bir de arızalar nedeniyle yolda kaldıkları için mağduriyetleri daha da artan vatandaşlardan yükselen tepkilere rağmen gerekli tedbirler bir türlü alınmıyor. İETT'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde düştüğü içler acısı durum, ülke sınırları da aşarak, dış basına konu oldu. Türkiye'ye özel içerikler hazırlayan Fransız basını, İstanbul'daki ulaşım keşmekeşini ve vatandaşların çilesini merkez altına aldı. Vatandaşların arızalanan bir İETT otobüsünü ittiği anları gösteren fotoğraftan yola çıkan Fransız basını, söz konusu durumu karikatür haline getirdi. İmamoğlu, göreve geldiği ilk günlerde Fransız Marianne dergisine verdiği röportajda, seçildiği andan itibaren eksiksiz bir hizmet anlayışı sunduğunu iddia etmişti. SABAHİstanbulBüyükşehir Belediyesi (İBB) ile iştirakleri İSTON ve İSBAK çalışanları, 3 yıldır zam alamadıkları gerekçesiyle grev kararı almaları nedeniyle dün Fatih Saraçhane'de basın açıklaması yapmaya hazırlanıyordu. Ancak Belediye-İş Sendikası saat 02.00'de İBB ile anlaşmaya vararak, grevden vazgeçti. Bu duruma tepki gösteren ve kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirten yaklaşık 2 bin personel sendikaya giderek şikayetlerini dile getirdi. Bazı sendika yetkililerinin "Toplu iş sözleşmelerinde parayı bulduğun an, sözleşmeyi imzalarsın" yanıtını verdiği işçiler, yöneticilerden verdikleri sözleri tutmalarını isteyerek, aksi takdirde kendilerinin greve çıkacağını bildirdi.SABAH