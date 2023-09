İstanbul’da susuzluk kapıda... Melen sistemini işletemeyen İBB İstanbul’u susuz bırakacak

'İBB İSTANBUL'U 2023'TE SUSUZLUK RİSKİYLE BURUN BURUNA GETİRDİ'

İBB yönetiminin elektrik faturasından kaçındığı için Melen'den yeterli su çekmediği için İstanbul'un susuzluk riskiyle karşı karşıya bırakıldığını belirten Hasanoğlu açıklamasına şu şekilde devam etti:

"İstanbul ehil olmayan ellerde elektrik faturasından kaçınmak için susuzluk riskiyle test ediliyor. 2022 yılında Melen Sisteminden 2023 yılındaki kadar su çekilseydi, fazladan oluşacak elektrik gideri İSKİ bütçesinin yaklaşık binde 7-8'i kadar olacaktı. İşte resmi rakamlardan görüyoruz ki mevcut İBB yönetimi İstanbul'u adeta susuzluğun eşiğine getirmiş oldu. Sonuç olarak, İstanbul'un su yönetimi her şeyden önemli hayati bir konu olarak uzman ellerde yönetilmesi gereken bir konudur. İstanbul hepimizindir. Su meselesi siyasi bir konu değil bütün İstanbulluları ilgilendiren hayati bir konudur. Biz İstanbul'da başta su olmak üzere her konuyu önce bir İstanbullu olarak ele alıyor ve her konuyu bu bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Üzülerek ifade ediyorum ki son 4 buçuk yılda İstanbul'daki bütün kazanımlarımız her gün artan hızla gerilemeye devam ediyor. İşte 4 buçuk yılda mevcut İBB yönetimi yeni su kaynağı üretemediği gibi hazırda var olan tesis ve projeleri verimli şekilde işletmeyi dahi başaramıyor. İstanbul'u 2023 yılında susuzluk riskiyle burun buruna getirmiş durumda."