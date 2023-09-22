İBB’den vatandaşa ’sabotaj’! İstanbulluların yürüyen merdiven çilesi bitmiyor: 8 metro hattında 155 yürümeyen merdiven

2019 yılından itibaren CHP yönetiminde olan İstanbul'da sorunlar bitmiyor. Yerel seçim öncesi İstanbullulara her alanda birçok vaat veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en büyük sınavı ise ulaşım oldu. Metrobüs kazaları, iptal edilen seferler, çökme riski taşıyan üstgeçitler, yanan ve denize düşen İETT otobüslerinden sonra şimdi de yürüyen merdiven çilesi ortaya çıktı. İstanbul genelindeki metro hatlarında yürüyen merdivenlerin bir kısmı bakım bir kısmı da arıza gerekçesiyle çalıştırılmıyor.

155 YÜRÜYEN MERDİVEN KULLANIM DIŞI

İBB hangi hatlarda çalışmayan asansör ve yürüyen merdiven bulunduğuna ilişkin Metro İstanbul internet sitesinden bilgilendirilme yapıyor. Metro İstanbul güncel verilerine göre; İstanbul genelinde 8 metro hattında 155 yürüyen merdiven kullanım dışı bırakıldı. M1 hattında 8, M2 hattında 36, M3 hattında 12, M4 hattında 21, M5 hattında 12, M7 hattında 24, M8 hattında 25 ve M9 hattında ize 17 yürüyen merdiven kapalı durumda.