Meral Akşener’den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a yerel seçim mesajı: Blöf yapmıyoruz İstanbul ve Ankara adaylarımız...

İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim yenilgisinin faturasını CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na kesti. Yerel seçimler için de ittifaksız yola devam edeceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı adayı gösterecek kadar desteklediği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı da gözden çıkardı.

'BLÖF YAPMIYORUZ, 81 İLDE...'

Bu sabah katıldığı bir televizyon kanalında yerel seçim kararıyla ilgili soruları yanıtlayan Meral Akşener, şu açıklamaları yaptı:

81 ilde aday çıkaracağız, bölf yapmıyoruz. Ankara ve İstanbul adaylarımızla ilgili çalışma başlattık. Görüşmeler sürüyor. Milletin sesini bu iki arkadaşımız da reddetti. Onlara karşı kızgınlığım, hiçbir şeyim yok. O masadan ben nasıl kalktım? Adayının tespiti nasıl yapılacak diye konuştuk, gittiğimde 'Kim aday olsun'a döndü. 5 arkadaşımız Kılıçdaroğlu dedi, ben karşı çıktım. Bu iki arkadaşımızın adını verdim. Biz CHP'nin iç işlerine kesinlikle karışmıyoruz. Bu benim siyasi terbiyeme asla yakışmaz. Biz sonradan anladık ki her iki tarafta da 'ceketimi assam kazanırım' varmış.

ÇOK NET İSTİFA VURGUSU

Hiçbir siyasi partiyle herhangi bir yol yürümenin içine girmeden, muhalif kimliğimizle 81 ilde yerel seçimlere gireceğiz. Kesinlikle bu seçimlerde başarılı olacağımıza inanıyorum. Diyelim ki olmadı, asla tartışmayacağız. Başarısızlık olması halinde bütün sorumluluk bana aittir, ben de gereğini yapacağım.

MUSTAFA SANDAL'IN ADAYLIĞI...

Ankara ve İstanbul adaylarımızla ilgili çalışma başlattık. En sona bırakmayacağız. Düzce ve Eskişehir adaylarımız belli. Aydın'da, Balıkesir'de bir noktaya geldik. Mustafa Sandal bey ile dostluğumuz oluştu zaman içinde, zaman zaman görüşüyoruz. Doğrusu ben kendisini istedim. Ama henüz bir anlaşma veya resmi bir konuşma yapmadık. Partiyi ziyaret ettiğinde bu şekilde konuşmadık. Konserlere yönelik başka bir konu için gelmişti. Ama bir telefon konuşmasında nabız yoklamak amaçlı bir şekilde söyledim. Keşke adım atsa. Ben çok isterim. Ama resmi bir teklif henüz götüremedik.

ÖZEL'E: AĞLAYARAK İŞ BİRLİĞİ YAPMIŞ...

Sayın Özgür Özel'in açıklamasının içinde Manisa'nın 2019'da bize verilmesi sebebiyle günlerce, sabaha kadar ağlamış. Keşke beni arayıp söyleseydi. Ağlayarak İYİ Parti'yle ağlayarak iş birliği yapmış bu arkadaşlar. Bu mecburiyete gerek yok.

'MASAYA DÖNÜNCE OYUMUZ DÜŞTÜ'

Biz bu seçimlere öz başımıza gireceğiz, kaç kilo ediyoruz göreceğiz. Bir 3. yolun açılması lazım. Masaya geri döndük, iki arkadaşımız teklifle geldi bu teklif uygundu ve masaya geri döndük. Kaybettiğimiz oy masadan kalktığım için değil, oturduğum için gitti. Kaybettiğimiz oyun nereye gittiğini çözen problemin kendisini çözer.

'CHP İLE RAKİBİZ' ÇIKIŞI

Meral Akşener, Bilge Yılmaz'ın "Seçim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki çıkar grupları yüzünden kaybedildi" sözlerini de değerlendirdi. "Bilge Yılmaz, masaya oturmamıza da karşı çıkan bir isimdi. Ancak bu söylemine katılmıyorum. Ne diyeyim yani biz yük olmuşuz bu insanlara. Birbirimizle rakibiz artık biz" dedi.

Meral Akşener, artık CHP ile ortak değil rakip olduklarını vurguladı. "Biz Saraçhane'ye gittiğimizde de iç işlerine karışıyorduk. Şimdi seçimlere tek başına gireceğimizi açıkladık. Yine iç işlerine karışıyor olduk. Biz artık CHP ile rakibiz" ifadesini kullandı.

'ANKARA VE İSTANBUL ADAYLARI İÇİN...'

Meral Akşener, İBB Adaylığı için Buğra Kavuncu'nun olacağı iddialarına da cevap verdi. "Evet de diyemem hayır da diyemem. Ama çalışıyoruz. İstanbul için farklı isimler var, üzerinde çalışıyoruz. Özellikle olursa bir arkadaşımıza çok şaşıracaksınız" dedi.