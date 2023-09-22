Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden sanığın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Şampiyonluk zaferiyle ülkeye dönen Milli voleybolcu Hande Baladın'ın sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalmıştı. Genç voleybolcu "Can güvenliğim yok. Korkuyorum" diyerek savcılığa koştu. "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edildiğini ileri süren Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi olmuştu.

TUTUKLANMIŞTI

SABAH'ın konuyu Türkiye gündemine taşıması ardından harekete geçen polis, Mustafa Neşeli Bakırköy'de yakalanmıştı. Mustafa Neşeli 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Hande Baladın'a "Yüzüne asit atacağım" ifadesini kullanan Mustafa Neşeli'nin "Silahla tehdit" suçundan 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilmişti.

7 Eylül'de hakim karşısına çıkan sanık Mustafa Neşeli, müşteki Hande Baladın'la tanışıklığı olmadığını, rahatsız olduğu reklamlar nedeniyle bilgililerinin çalınacağından endişe duyduğunu ve bu sebeple firmanın binasına gittiğini söylemişti. Neşeli, mahkemede "Ben bipolar hastasıyım yazdıklarımdan dolayı pişmanım müştekiden özür diyorum" diyerek tahliyesini talep etmişti.

İLK CELSEDE TAHLİYE EDİLDİ

İlk celsede tutuklu sanık Mustafa Neşeli savunmasının alınmasının ardından tahliye edilmişti. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının tespiti için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınması için yeniden yazı yazılmasına da hükmetmişti.

TAHLİYEYE İTİRAZ REDDEDİLDİ

Duruşma sonrasında dosyaya müdahil olan Aile Bakanlığı avukatları sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararının usul ve yasaya uygun olduğunu, hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek itirazın reddine karar verdi.