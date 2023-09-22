Son dakika haberi: MİT’ten Sincar’da nokta operasyon: Dindar Avesta Kod Halid Reşo Kasım öldürüldü

Son dakika haberi: Sincar Bölgesine sızdırdığı saha ajanları vasıtasıyla Dindar Avesta Kod Halid Reşo Kasım'ın uzun süren çalışma neticesi bulunduğu noktayı tespit eden MİT, terörist, hakkında bilgi topladı.

Bir süre, örgüte adam kazandırma ve eğitim faaliyetlerini organize eden Dindar Avesta Kod adlı Halid Reşo Kasım'ın ayrıca, MİT'in bölgedeki faaliyetlerinin engelenmesine yönelik çaba içerisinde olduğu istihbaratı alındı.

MİT DÜĞMEYE BASTI

Dindar Avesta Kod adlı Halid Reşo Kasım, MİT tarafından tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde Kasım, korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Dindar Avesta kod adını kullanan Halid Reşo Kasım, PKK'ya 2014 yılında katıldı. Örgüte katılım sağlamasından bu yana Irak Sincar bölgesinde faaliyet gösterdi.

PKK Özel Kuvvet mensuplarına Sincar bölgesinde eğitimler vermesinin yanı sıra aynı dönem zarfında örgüte eleman kazandırma faaliyetleriyle ilgilenen birimin sorumluluğunu da yürüttü. Halid Reşo Kasım, son olarak PKK/KCK-YBŞ'nin Sincar Genel Asayiş sorumlusu olarak faaliyet yürüttü ve Sincar'da PKK taraftarı olmayan birçok sivili sorgulayarak infaz etti