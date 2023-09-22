Rüşvet iddiasıyla yargılanıyordu! CHP’li eski belediye başkanı hapis cezasına çarptırıldı



Yargılama ile ilgili 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma düzenlendi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Tolga Ö. ve Hakan Y. katılırken Sevinç ile İl Genel Meclisi Üyesi Cem T'nin de aralarında bulunduğu diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.