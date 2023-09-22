Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Ermeni gruplar silahlarını teslime başladı!

Son dakika haberi... Karabağ'da Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlanan antiterör operasyonunun ardından Ermeni gruplar silahlarını teslim etmeye başladı. Rusya Savunma Bakanlığına göre; 6 zırhlı araç ve 800'den fazla silah teslim edildi.

KARABAĞ'DA AZERBAYCAN ZAFERİ!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Ermeni grupların silah bıraktığını, Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonunun durdurulduğunu duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcilerinin Rus Barış Gücü aracılığıyla yaptığı başvurusu dikkate alınarak lokal nitelikli antiterör operasyonunun durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

Açıklamada anlaşmaya ilişkin şu maddeler yer almıştı

- Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermenistan silahlı birlikleri ve yasa dışı Ermeni silahlı grupları silah bırakıyor, savaş mevzilerini ve istihkamlarını terk ederek tamamen silahsızlandırılıyor. Ermenistan silahlı birlikleri Azerbaycan topraklarından çekiliyor, yasa dışı Ermeni silahlı grupları feshediliyor.

- Paralel olarak tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim ediliyor.

- Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus Barış Gücü ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanıyor.