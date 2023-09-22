SON DAKİKA | PKK’dan kaçan kaçana! 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

2 TERÖRİST TESLİM OLDU

Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutalıkları, Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon neticesinde; Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen Rosida Helin Özgören ve Hogir Armanç Özer Yıldırım adlı 2 terörist Şırnak'ın Silopi sınırında teslim oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik birimlerini tebrik ederken son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceği mesajını paylaştı