SON DAKİKA | PKK’dan kaçan kaçana! 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.
KAHRAMANLARIMIZDAN KAÇAMAYACAKLARINI VE YAKALANACAKLARINI ANLAYAN
2️⃣ BTÖ MENSUBU TERÖRİST TESLİM OLDU
Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutalıkları, Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen müşterek operasyon neticesinde; BTÖ… pic.twitter.com/ecu4sZ4CP1— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 22, 2023
2 TERÖRİST TESLİM OLDU
Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutalıkları, Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon neticesinde; Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen Rosida Helin Özgören ve Hogir Armanç Özer Yıldırım adlı 2 terörist Şırnak'ın Silopi sınırında teslim oldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik birimlerini tebrik ederken son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceği mesajını paylaştı