Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | PKK’dan kaçan kaçana! 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Giriş Tarihi: 22.9.2023 08:49 Son Güncelleme: 22.9.2023 09:10

SON DAKİKA | PKK’dan kaçan kaçana! 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik birimlerinin yürüttüğü operasyon sonucu Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen Rosida Helin Özgören ve Hogir Armanç Özer Yıldırım adlı 2 terörist Şırnak’ta teslim oldu.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA | PKK’dan kaçan kaçana! 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

2 TERÖRİST TESLİM OLDU
Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutalıkları, Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon neticesinde; Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen Rosida Helin Özgören ve Hogir Armanç Özer Yıldırım adlı 2 terörist Şırnak'ın Silopi sınırında teslim oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik birimlerini tebrik ederken son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceği mesajını paylaştı

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SON DAKİKA | PKK’dan kaçan kaçana! 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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