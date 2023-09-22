Tunç’tan Kılıçdaroğlu’na tepki: Kötü niyetlilere geçit vermeyiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, çeşitli suçlardan 13 yıl 10 ay hapse mahkum edilen Veysel Şahin hakkındaki asılsız iddialarına sert tepki gösterdi. Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, "CHP liderinin bağımsız yargı kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftiralarını ve hakaretlerini reddettiklerini" belirtti.Açıklamasında, "Kemal Kılıçdaroğlu, iddiasına konu ettiği hükümlünün aldığı cezadan mı rahatsız olmuştur? Yoksa yargılama sürecinin itiraz aşamasındaki iki karar arasında '1-2 saat' geçmiş olmasına karşın yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından hükümlü şahsın serbest bırakılmamasından mı rahatsız olmuştur?" sorularını yönelten Tunç, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu ifade etti.Yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu belirten Tunç, "Yargıyı hedef alan sorumsuz avçıklamalar ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışmamaktadır. Bu seviyesiz ve sorumsuz tutumdan bir an önce vazgeçilmelidir. Yargı mensupları her suçla ve suçluyla hukuk içerisinde Anayasa ve kanunlardan aldığı güçle mücadele etmeye devam edecektir. Bağımsız ve tarafsız yargıyı yıpratmak, adalete güveni sarsmak isteyen kötü niyetlilere asla geçit vermeyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.