85 göçmen kaçakçısı yakalandı... Ali Yerlikaya, “Düzensiz göçle mücadele kararlılıkla devam edecek”

İçişleri Bakanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları Muğla, İzmir, Çanakkale ve Tekirdağ'da düzensiz göçe yönelik operasyon düzenlendi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunların 35'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

İzmir İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının düzenlenen İHA destekli operasyonda 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 19'u tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 kişi de tutuksuz yargılanması devam ediyor.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığının düzenlenen operasyonda 14göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 8'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 4 kişinin de tutuksuz yargılanması devam edildiği öğrenildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda ise 3 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

"HER AN ENSELERİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik birimlerini tebrik ederken, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmayacaklarını ve her an enselerinde olacaklarını mesajı paylaştı. Yerlikaya ayrıca; düzensiz göçle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini aktardı.