Antalya’da 62 kilo 430 gram eroin ele geçirildi

Narkotik timleri zehir tacirlerine yönelik yaptığı çalışmalarda Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde bir apartmanda yüklü miktarda eroin olduğunu tespit belirledi. Ardından ekipler operasyon kararı aldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat ekiplerininde destek verdiği operasyonda belirlenen daireye narkotik timleri şok baskın düzenledi. Site içinde dairede yapılan aramalarda uyuşturucu madde depolayarak buradan piyasaya süren iki kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 62 kilo 430 gram eroin maddesi ile pres makinasına el kondu.