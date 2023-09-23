BM’den deprem bölgesine 842 milyon liralık yeni destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York şehrindeki temaslarında depremzede vatandaşları da unutmadı. Başkan Erdoğan'ın temasları neticesinde BM deprem yaralarının sarılması noktasında yeni finansman paketlerini serbest bıraktı. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye yetkilileri daha önce depremden etkilenen illere gönderilen 10 milyon dolara ilave olarak, 31 milyon doları (842 milyon TL) daha deprem bölgesi için seferber etme kararı aldı. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılmaya devam ederken, uluslararası örgütler de bu noktada Türkiye'ye olan desteklerini devam ettiriyor. Depremin ardından UNDP ve Türkiye'deki diğer tüm BM kuruluşları derhal harekete geçerken, UNDP enkaz kaldırma ve atık yönetimi çalışmaları da dahil olmak üzere beş projeyi başlatmak için ilk yardım olarak 1.8 milyon dolar tahsis etti.UNDP Mart 2023'te, Türkiye Deprem Toparlanma ve Yeniden İmar Değerlendirmesi'nin (TERRA) hazırlanmasında Türkiye'ye destek verdi. Bu çalışmada, depremin yarattığı hasar ve kayıplar 103.6 milyar dolar olarak tahmin edildi ve yeniden inşa için ilkeler ve öncelikler belirlendi. UNDP 31 toparlanma projesi için 548 milyon dolar tutarında fon çağrısı yaptı. UNDP depremden etkilenen illere bugüne kadar 10 milyon doları aşkın destek sağlarken, aynı türden çabalar için ilave 31 milyon doları (842 milyon TL) daha serbest bıraktı.UNDP, depremden zarar gören kireç, kişisel koruma ekipmanı, kürek, maske ve işçi ayakkabılarının yanı sıra üç adet sokak süpürme aracı, üç adet çöp kamyonu ve 660 çöp konteyneri gibi atık yönetimi için çeşitli ekipman ve tek kullanımlık malzemeler sağladı. Hatay'daki geçici yerleşimlere 250 mobil tuvalet ve duş ünitesi teslim etti. 'İhtiyaç Haritası' adlı STK'nın Hatay Expo alanında ve Maraş'ta kurduğu konteyner kentlere çevre dostu atık ve atıksu altyapısı ile içme suyu sistemi inşa etti.Enkazve molozun yarattığı çevre riskleri hakkında uluslararası toplumda farkındalık yaratma çabaları sonucunda, 4.8 milyon dolar (130.6 milyon TL) tutarındaki bir UNDP girişimi için Japonya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma kapsamında, Hatay ve Kahramanmaraş'ta son teknoloji ürünü iki moloz geri dönüştürme tesisi kurulacak. Ayrıca UNDP, belediyelerin moloz geri dönüştürme çabalarına rehberlik etmek üzere, bölgede enkazın kapsamlı biçimde haritalanması ve değerlendirilmesini finanse etti. Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak olan bu çalışmada, enkazın en yoğun olduğu noktalar ve enkaz geri dönüştürme tesisi kurmak için uygun yerler belirlendiği öğrenildi.6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetin hemen ardından kente gelen güvenlik güçleri, arama kurtarma ve destek ekiplerine ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı yurtlar, yeni akademik yıla hazırlanıyor. Depremlerde hasar görmeyen GSB Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlara yerleştirilen destek ekiplerinin kentteki görevlerinin sona ermesinin ardından yurtlarda bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. 11 bin 600 kişi olan kapasitesi, deprem sonrası 2 binanın ağır hasar görmesi sonucu 7 bin 600'e düşen yurtlar, kent merkezi ile Elbistan, Göksun ve Afşin ilçelerinde bulunuyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, "Destek ekiplerinin görevlerinin sona ermesi ve depremzedelerin de konteynerlere yerleştirilmesinin ardından hafif hasar alan yurt binalarında bakım ve onarım çalışmalarına başladık. Yurtları yeni akademik döneme yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi. Boz, çalışmaların devam ettiğini ancak depremde ağır hasar gören yurt binaları nedeniyle kapasite eksikliği yaşadıklarını bildirerek, "Bununla alakalı da bakanlığımız tarafından yurt çalışmamız devam ediyor. İnşallah tespit edilen yerlere modüler yurtlar yapıp şehrimizdeki yurt eksiğini kısa sürede tamamlamaya gayret ediyoruz. Bakanlığımız tarafından bir çalışma yürütülüyor" ifadelerini kullandı.Depremzede öğrenciler için iki yeni adım atıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, "Deprem bölgesindeki üniversite öğrencileri diğer illerdeki üniversitelerin aynı bölümlerinde özel statülü öğrenci olarak eğitim alabilecek. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabilecek" dedi. ANKARAKahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Antakya Otobüs Terminali'nde onarım çalışmaları tamamlandı. Yazıhane personelinin çoğunun ofislerini dışarı taşıdığı terminal binasında yıkılan çatı onarıldı, çevre düzenlemesi yapıldı. Antakya Otobüs Terminali'nde 15 gün sonra işletmeler kendi yerlerinde faaliyete geçecek.