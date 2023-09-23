Bora Kaplan suç örgütünün yönetici Mutlu Ayaş yakalandı... Eğlence mekânlarının güvenliğinden sorumlu

Ayaş'ın örgüte ait eğlence mekânlarının güvenliğini koordine ettiği ve çeşitli suçlardan 30'a yakın dosyasının olduğu öğrenildi. Ankara Emniyetindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mutlu Ayaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bora Kaplan suç örgütüne yönelik bugüne kadar yapılan operasyonlarda 33 şüpheli yakalanırken bunlardan 17'si örgüt kapsamında olmak üzere toplam 18 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ile bu suçlara bağlantılı benzeri suçlar işleyen 'Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik işkence yapılan E.D.'nin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı.

BORA KAPLAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yakalama kararı bulunan suç örgütü elebaşı Bora Kaplan, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yurt dışına çıkmak isterken Esenboğa Havalimanı'nda 7 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Ankara Emniyetindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bora Kaplan mahkemece verilen kararla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BORA KAPLAN SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YÖNETİCİSİ YAKALANDI

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü 'Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik soruşturmada yaşanan yeni gelişmeye SABAH ulaştı. Bora Kaplan suç örgütünün yöneticisi konumunda bulunan Mutlu Ayaş, organize ekiplerinin titiz çalışmasında Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yakalandı. Örgüt yöneticisi Ayaş ile irtibatlı olduğu değerlendirilen Çarşı ve Mahalle Bekçisi Ç.M.K. ekipler tarafından gözaltına alındı.

EĞLENCE MEKÂNLARININ GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU

Bora Kaplan suç örgütünde yönetici pozisyonunda bulunan Mutlu Ayaş'ın, örgüte ait eğlence mekânlarının güvenliği koordine ettiği, mekânların kapısında duracak olan güvenlik görevlileri kendisinin seçtiği öğrenildi. Ayaş'ın, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, mala zarar verme, tehdit gibi yaklaşık 30'a yakın suç kaydı olduğu tespit edildi. Ankara Emniyetindeki işlemlerin adliyeye sevk edilen örgüt yöneticisi Mutlu Ayaş, tutuklanırken Çarşı ve Mahalle Bekçisi Ç.M.K. adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik bugüne kadar yapılan operasyonlarda 33 şüpheli yakalanırken bunlardan 17'si örgüt kapsamında olmak üzere toplam 18 kişi tutuklandı.