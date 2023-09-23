CHP’li vekilden kira fırsatçılığı

Yüksek ev kiralarına tepki gösteren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendi milletvekillerinin dudak uçuklatan kiralarını görmezden geliyor. Ev kiralarının denetimsizliğinden iktidarı eleştiren CHP'lilerin ikiyüzlülüğü ve fırsatçılığı bu kez Muğla'da ortaya çıktı. CHP Muğla Milletvekili Av. Cumhur Uzun'un, Menteşe Karamehmet Mahallesi'ndeki aile konutuna istediği kira dudak uçuklattı. CHP'li Uzun, 4 artı bir dairesine tam 35 bin TL kira fiyatı biçti. Artan enflasyon karşısında vatandaşın ezildiğini belirten Cumhur Uzun'un ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serildi. Fakir edebiyatı yapan Uzun'un, dairesi için fahiş derecede kira istemesi vatandaşlar tarafından pişkinlik olarak yorumlandı.

AYNI BÖLGEDE 15 BİN TL

Aynı bölgedeki dairelerinin kiraları, ortalama 15 bin TL ile 25 bin TL arasında değişirken, CHP'li Milletvekilinin istediği fiyat, kiracılar tarafından astronomik bulundu. CHP'li Uzun, şehir merkezine 3 kilometre mesafedeki, havuzlu dairesine park manzaralı olarak duyurdu. Vatandaşlar, milletvekilinin fahiş kira istemesine tepki gösterdi. Evi kiralamak isteyen vatandaşlar, "Bir milletvekilinin, artan enflasyonu fırsat bilip fahiş derecede kira istemesi gerçekten pişkinlik. Ayrıca bu daire Bodrum ve Marmaris'te falan olsa anlarım. Ama Menteşe'deki park manzaralı dairesine 35 bin TL istemesi gerçekten anlam verilecek bir durum değil" dedi.

Uzun'un, internet sitesinde verilen kiralık ilanında şu açıklamaya yer verildi: Muğla menteşe yeni yerleşim bölgesinde, şehir merkezine 3 km mesafede, çevresinde market, ilk öğretim okulu, cami, park, berber, kafe, fırın gibi sosyal alanları eksiksiz olan ful park manzaralı. Bahçesinde havuzu, her dairenin kendine ait deposu olan, iki blok 16 daireden oluşan site içerisindeki mutfağında siemens marka ankastre ve bulaşık makinesi olan, yerden ısıtmalı, sıcak suyu ısı pompasından temin edilen içi lüks donanımlı daire kiralıktır.