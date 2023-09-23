Hollanda’da Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’e saldırı

Hollanda'nın Lahey kentinde gün boyu yaptığı eylemlerde, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Danimarka'nın Lahey Büyükelçilikleri önünde de Kur'an-ı Kerim yırtan Wagensveld, İslam'a ve Müslümanlara hakaret etti.

Wagensveld, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde, Kur'an'dan yırttığı sayfaları yere atarak üzerine bastı ve geçen ay yırttığı Kur'an-ı Kerim'i büyükelçilikten geri istedi.

Türklere ve Türkiye'ye de hakaret eden Wagensveld, Kur'an'ı yırtarken kendisini koruyan polislere teşekkür etti.