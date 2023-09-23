İlber Ortaylı’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: CHP beni ilgilendirmiyor… Mecbur muyuz!

Oldukça sert konuşan İlber Ortaylı, "CHP beni ilgilendirmiyor. Benim için Atatürk'ün kurduğu CHP ortada yoktur. Olması da gerekmiyor. Çünkü o bir kurucu partidir. Kurucu partinin kendine göre kurucu kadroları vardır ve ona hizmet eden kadroları vardır. Bunun ilelebet devam etmesi beklenmez. Ama bu hale gelmesi de beklenmez. Bir otobüs iyi işlemiyorsa müşteri bir kez ona mahkumdur. İkincisinde o müşteriler başka bir şey bulurlar. Bize eli mahkum demek istiyorlar. Çok ayıp, ben olsam atarım onları partiden. Biz sizi sevmeye mecbur muyuz" çıkışı yaptı.