İstanbul barajlarında alarm susuzluk kapıda

İstanbul'u besleyen barajlardaki su doluluk oranı son 9 yılın en dip seviyesini gördü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı 22 Eylül itibariyle yüzde 24.15 olarak ölçülürken megakent için önemli bir uyarı da İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyon Başkanı Sadullah Hasanoğlu'ndan geldi.Hasanoğlu "İstanbul'da bugün itibariyle baraj doluluk oranı yüzde 24 seviyesinde, Maalesef ki önümüzdeki günlerde daha da düşecek. Avrupa Yakası'ndaki doluluk oranı yüzde 8.3, Asya Yakası'nda yüzde 47.3. Eğer bir kaç gün daha yağmur yağmazsa Avrupa yakasında su kesintisi riski söz konusu. Zaten kesinti haberleri almaya başladık. Barajların dibe vurması su kalitesi açısından da büyük risk oluşturuyor" dedi. Son 4 yılda baraj doluluk oranının yüzde 41.85 olduğuna dikkat çeken Hasanoğlu, yönetimsel hatalar nedeniyle 2019 yılından sonra İstanbul'da su yönetimi stabilitesini kaybettiğini aktardı.Hasanoğlu şöyle devam etti: "İBB'nin AK Parti yönetiminde olduğu dönemde 2015-2019 yılları arasında baraj doluluk oranı 5 yıllık ortalamada yüzde 54.88'de. 22 Eylül günü baz alınarak 2015'te baraj doluluk oranı yüzde 63.07, 2016'da yüzde 46.67, 2017'de yüzde 56.08, 2018'de yüzde 56.77 ve 2019'da yüzde 51.80 olarak kayıtlara geçti. 2019'dan sonra İstanbul'da yeni su kaynağı üretimi sıfır. Mevcut su kaynaklarının yönetimi üzülerek ifade etmeliyiz ki zok kötü, fantezi peşinde koşan bir yönetim var. İstanbul'un yıllık su ihtiyacı 1.1 milyar metreküp. Sadece Melen sisteminden yıllık 1.15 milyar metreküp su temin etme imkanı varken İSKİ'nin buradan yeterli miktarda suyu almadığını görüyoruz. 2021'de Melen sisteminden alınan su miktarı 625 milyon metreküp seviyesinde kalmış. 2021'de kapasite kullanım oranının yüzde 54.4 seviyesinde kaldığını görüyoruz."Barajlarda su seviyesinin yüzde 24 seviyesine düşmesinin asıl sebebinin ise 2022'de yapılan büyük yönetim hatasından kaynaklandığını vurgulayan Hasanoğlu, "İBB yönetimi elektrik faturasından kaçındığı için Melen'den yeterli su çekmedi. Bu yüzden İstanbul susuzluk riskiyle karşı karşıya bırakıldı. İBB yönetimi yeni su kaynağı üretemediği gibi hazırda var olan tesis ve projeleri verimli şekilde işletmeyi dahi başaramıyor. İstanbul'u 2023'te susuzluk riskiyle burun buruna getirmiş durumda."