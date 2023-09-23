İstanbul’da terör örgütü MLKP’ye yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de terör örgütü kamplarında silahlı saldırı ve sabotaj eğitimi aldıkları, MLKP'nin İstanbul yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgüte eleman temin ettikleri belirlenen 17'si İstanbul ve 1'i İzmir'de olmak üzere 18 zanlıya operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Operasyonda şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan bir zanlı ise aranıyor.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, 1 tabanca ve 24 mermi, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlıların adli işlemleri devam ediyor.