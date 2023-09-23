Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 23 kişi gözaltına alındı!

Niğde'de zehir tacirlerine yönelik düğmeye basıldı. İl Jandarma Komutanlığı, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı.
"UYUŞTURUCU TACİRLERİNİN HER AN ENSELERİNDEYİZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu düzenleyen güvenlik birimlerini tebrik ederken aydın geleceğimiz olan gençlerimizin zehir tacirlerine musallat olmalarına izin verimeyeceğini kaydetti. Ayrıca uyuşturucu tacirlerinin her an enselerinde olduklarının mesajını paylaştı.
NİĞDE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NCA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 2️⃣3️⃣ ZEHİR TACİRİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 23, 2023
Niğde ilimizde düzenlenen narkotik operasyonunda muhtelif miktarda ve nitelikte uyuşturucu ele geçirildi.
23 zehir taciri yakalandı.
Yakalanan zehir tacirlerinden
📌2️⃣1️⃣ 'i tutuklandı.… pic.twitter.com/DdV9H0rMK1