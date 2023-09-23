Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 23 kişi gözaltına alındı!

"UYUŞTURUCU TACİRLERİNİN HER AN ENSELERİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu düzenleyen güvenlik birimlerini tebrik ederken aydın geleceğimiz olan gençlerimizin zehir tacirlerine musallat olmalarına izin verimeyeceğini kaydetti. Ayrıca uyuşturucu tacirlerinin her an enselerinde olduklarının mesajını paylaştı.