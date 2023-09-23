Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Bakan Fidan'dan New York'ta önemli açıklamalar: Azerbaycan'ın yanındayız
Giriş Tarihi: 23.9.2023 18:45 Son Güncelleme: 23.9.2023 19:05

Son dakika | Bakan Fidan'dan New York'ta önemli açıklamalar: Azerbaycan'ın yanındayız

Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde BM 78. Genel Kurulu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, Karabağ'daki anti terör operasyonu hakkında "Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu yineledik" dedi.

Son dakika | Bakan Fidan’dan New York’ta önemli açıklamalar: Azerbaycan’ın yanındayız

Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde BM 78. Genel Kurulu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları....

(Karabağ'daki anti terör operasyonu) BM'de Azerbaycan'a desteğimizi ilettik. Yanında olduğumuzu yineledik.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile samimi ve yapıcı bir görüşme yaptık.

Avrupa'da artan bir İslam karşıtlığı var. Görüşmelerde gündeme getirdik.

Dünyada barışın tesis edilmesi için İslam dünyasının bir araya gelmesi şart.

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Son dakika | Bakan Fidan'dan New York'ta önemli açıklamalar: Azerbaycan'ın yanındayız
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