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Giriş Tarihi: 23.9.2023 16:45 Son Güncelleme: 23.9.2023 17:36

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda İETT otobüs tramvaya çarptı

Son dakika haberi: T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın Fındıklı durağında İETT otobüsü tramvaya çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Karaköy istikametinde yoğunluk oluştu.

DHA
Son dakika haberi: Beyoğlu’nda İETT otobüs tramvaya çarptı

Son dakika haberi: Kaza, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet- Kabataş seferini yapan İETT otobüsü yolcularını boşalttıktan sonra Fındıklı Durağına dönerken Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya çarptı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otobüsün ön camı ve aynası kırıldı.

SON DAKİKA: Beyoğlu'nda İETT otobüsü tramvaya çarptı! | Video

Trafikte ise çift yönlü olarak yoğunluk yaşandı. Kaza yapan otobüs durağa çekilirken, tramvay seferine devam etti.

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Son dakika haberi: Beyoğlu'nda İETT otobüs tramvaya çarptı
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