Başkan Erdoğan Nahçıvan’a gidiyor! Aliyev ile bir araya gelecek: Ana gündem Zengezur Koridoru

ZENGEZUR KORİDORU NEDİR?

Zengezur Koridoru veya Nahçıvan Koridoru, 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan tarafından kazanılmasının ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes antlaşmasının 9. maddesi gereğince Azerbaycan ile eksklav parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantıyı kuracak olan koridordur.