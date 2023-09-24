Başkan Erdoğan Nahçıvan’a gidiyor! Aliyev ile bir araya gelecek: Ana gündem Zengezur Koridoru

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine, yarın Nahçıvan'a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
ZENGEZUR KORİDORU VE ANTİTERÖR OPERASYONU ELE ALINACAK
Erdoğan ile Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ele alınacak, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Görüşmede Nahçıvan ve Azerbaycan arasındaki kara bağlantısını sağlayan böylece Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz gidişi mümkün kılacak Zengezur Koridoru da gündemde olacak.
Başkan Erdoğan Nahçıvan'a gidiyor! İşte gündemdeki konular | Video
IĞDIR-NAHÇIVAN DOĞAL GAZ BORU HATTI TEMEL ATMA TÖRENİ
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirmeleri bekleniyor.
BM'DE DESTEK MESAJI VERMİŞTİ: SÖZLERİN YERİNE GETİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ
Başkan Erdoğan Genel Kurul'da yaptığı konuşmada da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korumak için attığı adımları desteklediklerini ifade etmiş, "Zengezur Koridoru hakkında verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.
ZENGEZUR KORİDORU NEDİR?
Zengezur Koridoru veya Nahçıvan Koridoru, 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan tarafından kazanılmasının ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes antlaşmasının 9. maddesi gereğince Azerbaycan ile eksklav parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantıyı kuracak olan koridordur.
Zengezur Koridoru, Ermenistan'a kendisinin ördüğü jeopolitik kuşatmadan çıkış yolu sunuyor. Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerini düzelterek Kafkasya'da doğmakta olan süreçten yararlanması için jeopolitik bir olanak sunuyor.