’Bu bilgi kesinlikle doğru değil’ diyerek yalanladı! CHP’de şimdi de İstanbul kavgası...

Gazeteci Fatih Altaylı, Haliç Kongre Merkezi'nde 8 Ekim'de gerçekleştirilecek CHP İstanbul İl Kongresi öncesi edindiği duyumları paylaştı.

Ana muhalefet partisinde kurultay öncesi suların duruluyor gibi gözüktüğünü dile getiren Altaylı, 'en azından illerde kanlı yarışlar yaşanmaması, dışarıya paramparça ve kavga içinde bir fotoğraf verilmemesi için temel bir uzlaşma sağlanması konusunda tarafların anlaştığını' söyledi.

Fatih Altaylı, "Anlaşma olmasa da anlaşmış gibi yapma ve kılıçları kınına sokma durumundalar" ifadesini kullandığı yazısında da şu iddiayı aktardı:

"Bunun ilk sonucu Ankara İl seçiminde görüldü. İstanbul'da da hem İmamoğlu hem de genel merkez Özgür Çelik ismi üzerinde uzlaştılar. Özgür Çelik'e yeni görevi hayırlı olsun."