CHP’de kongre savaşları! Bir ilde daha arbede çıktı: Partililer birbirine girdi!

Kongreye CHP Genel Başkan adayı ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkan adayı İlhan Cihaner, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, CHP Parti Meclis Üyesi Pınar Uzun Okakin, belediye başkanları, partililer katıldı.
Divan Başkanlığına CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan seçildi. Saat 12'de başlayan kongrede konuşmalar uzun sürünce oylama gecikti. Genel başkan adaylarının konuşmasına bitene kadar herhangi bir olay yaşanmadı, ardından kongreye ara verildi.
Dilek ve temenniler bölümündeki konuşmalarında ara sıra tartışmalar çıktı. Adaylardan önce son konuşmacı olan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun konuşmasında CHP'li eski Milletvekili Hasan Ören'i hedef almasının ardından tansiyon yükseldi. Partililer birbirlerine tepki göstermeye başladı. CHP Manisa İl Ali Kuyumcu araya girerek tansiyonu düşürdü. Adaylardan ilk olarak Ferdi Zeyrek konuşma yaptı. Son olarak Semih Balaban konuştu.ÖZEL İLE CİHANER BİRBİRİNİ ELEŞTİRDİ
CHP Manisa 38. İl Kongresi'nde CHP Genel Başkan adayı ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkan adayı İlhan Cihaner, birbirlerini eleştirdi. Eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner'in 2018'deki kurultayda ön seçimin tüzüğe girmesi için yapılan oylamada kabul kararı çıkmasına rağmen tüzüğe girmemesi konusunda kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Bir eksiklik ya da dikkatsizlik varsa herkesin olduğunu söyleyen Özgür Özel, bir kasıt varsa bu kastı yapanın kendisi olmadığını ifade etti.
TARTIŞMALAR ÇIKTI
Özel, "Sevgili İlhan Cihaner 2018'deki tüzük değişikliğini hatırlattı. Benim rolümü de 'Orada iktidardı ama arabuluculuk yapıyor' diye söyledi. Doğru hatırlıyor. Sayın Selin Sayek Böke ile sayın İlhan Cihaner, demokratik bir tüzük hareketinin kendi grupları içindeki sözcüleriydi, liderleriydi. Hep birlikte tüzüğü değiştirmek için o salona gittik. O salonda her iki tarafın ve kutuplaşmanın verdiği bir takım yanlışlıklarla üzerinde 81 ilin mutabık olduğu maddelerde dahi tartışmalar çıktı, sorunlar yaşandı. Kurultay kilitlendi. Bazıları sandalyelerin üzerine çıkıp 'istifa' sloganları atarak sayın Genel Başkan'ın o gün zor durumda kalmasını sağladı. Ben, İlhan Cihaner'in, Selin Sayek Böke'nin örgütün o günkü niyetinin bu olmadığını biliyordum. Kendileriyle görüştük, müzakere ettik. İki taraftaki gerginliği çözmeye ve tüzüğün ilerlemesini sağlamaya katkı sağlamaya çalıştım. Belli şeyleri başardık. Ancak bir maddenin Siirt Delegasyonu'ndan bir arkadaşımızın önerisinin bütün salondan oy alarak geçtiği ama daha sonra ittifak ortamında bunun ön seçim uygulanmasına engel olarak kullanılan bir maddenin geçmesi konusunda bir dikkatsizlik, bir eksiklik varsa hepimize aittir. Ancak burada bir kasıt varsa o kastın bana ait olmadığını en iyi sayın İlhan Cihaner bilmektedir. Yüzüne karşı söylüyorum." dedi.
CHP PARTİYLE İLGİSİZ İNSANLARLA DOLU
Kongrede konuşan CHP Genel Başkan Adayı İlhan Cihaner, "Biz 2018'de bir tüzük değişikliği yapmaya çalıştık. 2018 tüzük kurultayında kendi delegesine adeta tuzak kurarak ön seçimi kaldırdılar. Gerekçesi, 'bundan sonra ittifaka ihtiyaç var, ittifak olursa ön seçim yapmayabiliriz.' Bu fiili olarak ön seçimin ortadan kaldırılması. Mevcut tüzüğünde bunun dışında yapılacağının garantisi ne olacak? 'Değişim' diyoruz. Biz bu değişim iddiasını 2015'ten beri her platformda tekrar ediyoruz. Biz değişimi üç sütun üzerinde tarif ediyoruz. Bir; partinin ideolojisinin, siyasetinin netleşmesi lazım. Bu ideoloji, siyaset tüzükte tarif edildiği gibi Atatürk ilkelerine bağlı, sol, sosyalizan, sosyal demokrat bir çizgi olması lazım. İkincisi; bu kadroların değişmesi lazım. Bu ideolojiyle uyumlu kadroların gelmesi lazım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle parlamento grubuna baktığınız zaman adeta Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin yönetim kurulu, TÜSİAD'ın yönetim kurulu, partiyle ilgisiz, partiye nasıl geldiğini bilmediğimiz seçilme mekanizmalarını bilmediğimiz insanlarla dolu. Ama sosyal demokrat partide olmazsa olmazı olan demokratik kitle örgütleri, dilimizden düşürmediğimiz emek örgütleri, işçi, köylü, yeterince genç yok. Üçüncüsü de parti içi hukuk. Bunların uygulanmasını da garanti altına alacak bir yapıya ihtiyacımız var. Onun dışında ki tüm bu 'değişim, yenilenme' bu tartışmaların hepsi boştur. Şu anda 'değişim' ya da 'dönüşüm' diyenler, o iki fraksiyondan hangisi olursa olsun onların arkasında bambaşka bir pratik var. Çünkü 10-15 yıldır partiyi yönetiyorlar. O zaman onlara uygulayacağımız kriterin başka olması lazım. Parti ortanın solundan, sağın ortasına giderken, kadro olarak, siyaset olarak Türkiye'nin laiklikle ilgili tüm birikimi yok edilirken, Türkiye'nin cumhuriyetle ilgili tüm birikimleri yok edilirken, parti anti demokratik bir biçimde yönetilirken siz neredeydiniz? O zaman ne yaptınız? 'Özür dilerim, yoluma devam ederim.' Öz eleştiri böyle bir şey değil. Bu özür arsızlığına dönüşür. Öz eleştirinin arkasından eylem gelir. Onunla uyumlu tutum değişikliği gelir. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday göstermişsiniz pişmanlık bile duymuyorsunuz. 2015'te AK Parti, Meclis çoğunluğunu kaybetmiş, hükümet kurma görevini alamamışsınız Meclis'e geri dönmüşsünüz bunun mücadelesini vermemişsiniz. Buna benzer bir sürü hatalardan sonra buradan çıkacak toplam hata siyasi tutum 'özür' ile geçiştirilemez. En azından şunu söylememiz lazım; hepiniz oradaydınız. Oradayken ne yaptınız?" diye konuştu.