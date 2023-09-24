CHP’de kongre savaşları! Bir ilde daha arbede çıktı: Partililer birbirine girdi!





CHP PARTİYLE İLGİSİZ İNSANLARLA DOLU

Kongrede konuşan CHP Genel Başkan Adayı İlhan Cihaner, "Biz 2018'de bir tüzük değişikliği yapmaya çalıştık. 2018 tüzük kurultayında kendi delegesine adeta tuzak kurarak ön seçimi kaldırdılar. Gerekçesi, 'bundan sonra ittifaka ihtiyaç var, ittifak olursa ön seçim yapmayabiliriz.' Bu fiili olarak ön seçimin ortadan kaldırılması. Mevcut tüzüğünde bunun dışında yapılacağının garantisi ne olacak? 'Değişim' diyoruz. Biz bu değişim iddiasını 2015'ten beri her platformda tekrar ediyoruz. Biz değişimi üç sütun üzerinde tarif ediyoruz. Bir; partinin ideolojisinin, siyasetinin netleşmesi lazım. Bu ideoloji, siyaset tüzükte tarif edildiği gibi Atatürk ilkelerine bağlı, sol, sosyalizan, sosyal demokrat bir çizgi olması lazım. İkincisi; bu kadroların değişmesi lazım. Bu ideolojiyle uyumlu kadroların gelmesi lazım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle parlamento grubuna baktığınız zaman adeta Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin yönetim kurulu, TÜSİAD'ın yönetim kurulu, partiyle ilgisiz, partiye nasıl geldiğini bilmediğimiz seçilme mekanizmalarını bilmediğimiz insanlarla dolu. Ama sosyal demokrat partide olmazsa olmazı olan demokratik kitle örgütleri, dilimizden düşürmediğimiz emek örgütleri, işçi, köylü, yeterince genç yok. Üçüncüsü de parti içi hukuk. Bunların uygulanmasını da garanti altına alacak bir yapıya ihtiyacımız var. Onun dışında ki tüm bu 'değişim, yenilenme' bu tartışmaların hepsi boştur. Şu anda 'değişim' ya da 'dönüşüm' diyenler, o iki fraksiyondan hangisi olursa olsun onların arkasında bambaşka bir pratik var. Çünkü 10-15 yıldır partiyi yönetiyorlar. O zaman onlara uygulayacağımız kriterin başka olması lazım. Parti ortanın solundan, sağın ortasına giderken, kadro olarak, siyaset olarak Türkiye'nin laiklikle ilgili tüm birikimi yok edilirken, Türkiye'nin cumhuriyetle ilgili tüm birikimleri yok edilirken, parti anti demokratik bir biçimde yönetilirken siz neredeydiniz? O zaman ne yaptınız? 'Özür dilerim, yoluma devam ederim.' Öz eleştiri böyle bir şey değil. Bu özür arsızlığına dönüşür. Öz eleştirinin arkasından eylem gelir. Onunla uyumlu tutum değişikliği gelir. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday göstermişsiniz pişmanlık bile duymuyorsunuz. 2015'te AK Parti, Meclis çoğunluğunu kaybetmiş, hükümet kurma görevini alamamışsınız Meclis'e geri dönmüşsünüz bunun mücadelesini vermemişsiniz. Buna benzer bir sürü hatalardan sonra buradan çıkacak toplam hata siyasi tutum 'özür' ile geçiştirilemez. En azından şunu söylememiz lazım; hepiniz oradaydınız. Oradayken ne yaptınız?" diye konuştu.