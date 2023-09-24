Kariyere yeni formül

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlik kariyer basamakları sürecine ilişkin, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının gerekçesini beklediklerini belirterek, "Eğer daha önceki gibi test sınavı yaparsak, bu sınavın bir mali yükü var. Ayrıca en az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesini de doğru bulmuyorum. O yüzden bu konuda hazırladığımız bir formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız" açıklamasını yaptı.Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenler odası sohbetlerinin en önemli konularından birisinin kariyer basamakları olduğunu ifade etti.Konuya ilişkin nihai çözüm için Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını beklediklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:"Ancak kısa vadeli önümüzdeki sınav için küçük bir düzenleme planlıyoruz. Eğer daha önceki gibi test sınavı yaparsak, bu sınavın bir mali yükü var. Ayrıca en az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesini de doğru bulmuyorum. O yüzden bu konuda hazırladığımız bir formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız. Hem kanundaki sınav zorunluluğunu aşacak, hem sınav ücreti sıkıntısını ortadan kaldıracak hem de genel politikalarımızla uyumlu hızlı çözüm üretmiş olacağız. Böylece öğretmenler odası sohbetlerimizden bir talebi daha hayata geçirmiş olacağız."Bu yıl ilkokul, ortaokul ve lisede sınav sistemlerinden devamsızlığa kadar birçok yeni uygulama başlatan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınıf geçme sisteminde Türkçe dersine ağırlık veren yeni bir yönetmelik hazırlıyor. Temel Eğitim Yönetmeliği'nde yapılacak değişiklikle Türkçe dersine özel bir başlık ayrılacak. Diğer ders notları ne olursa olsun, Türkçe dersinde belli bir not ortalamasını tutturamayan öğrenciler sınıf geçemeyecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldığı bir televizyon programında "Mevcut durumda 50 ortalamayı tutturan bir öğrenci, birkaç dersinden yüksek not alarak 50'yi tutturduğunda, diğer bütün dersleri 50'nin altında olsa bile geçiyordu. Türkçe'den 70 alma zorunluluğu getirdik. Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrencimiz geçemeyecek" demişti. Yeni düzenlemeyle ilgili detaylar önümüzdeki hafta yayımlanacak yönetmelikle duyurulacak.