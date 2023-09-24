Sahte mahkeme kararıyla dava masrafı oyunu

İstanbul'da kasaplık yapan Aziz S.'nin cep telefonuna geçen temmuz ayında "Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamanız için kontrol ediniz" yazan bir mesaj geldi. Mesajda bir de 'uyapceza.org' linki yer aldı. O linke tıklayan adam hayatının şokunu yaşadı.Linkte Antalya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bir kararı çıkan Aziz S., söz konusu karara göre yasa dışı bahis oynama suçundan vekâlet ücreti ve dava masrafları dahil 23 bin liralık cezaya mahkûm olmuştu. Cezayı ödemezse 7 yıl hapis cezası vardı. Karar kadar içeriğinde de tuhaf ibareler ve imla hataları vardı. Birçok yerde çeşitli suç isimleri, kanun maddeleri ve para cezası miktarları yazılarak kafa karışıklığı yaratmaya çalışılırken karar tarihi de hatalı yazılmıştı. Temmuz ayında gönderilen kararda 7 Aralık 2023 yazıyordu. Gelmeyen günün tarihiyle sözde tebliğ edilen kararın ardından sosyal medya hesabında söz konusu evrakı paylaşan Aziz S., garip durumu takipçilerine sordu.Adı ve soyadıyla, davası olmayan bir konuda mesaj geldiğini ve tedirgin olduğunu aktaran Aziz S., "Ceza dosyanızın son günü diyor ve link atmış. Girip baktım, yasa dışı bahis diye bir şeyler yazıyor. Bunlar dolandırıcı mıdır nedir acaba?" diye sordu. Linke giriş yaptığında 'uyap ceza' diye bir sayfaya yönlendirildiğini ve bir dosya göründüğünü belirten Aziz S.'nin takipçileri, mesajın dolandırıcılardan geldiğini, tarihte hata bulunduğunu, aynı mesaj ve kararın kendilerine de geldiğini söyleyip duruma itibar etmemesi uyarısında bulundu.