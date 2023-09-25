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Giriş Tarihi: 25.9.2023 08:29

Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu: 25 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA
Ankara’da FETÖ/PDY operasyonu: 25 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen toplam 25 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu: 25 gözaltı kararı
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