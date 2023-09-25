Başkan Erdoğan, Nahçıvan’dan ayrıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gelen Başkan Erdoğan, Aliyev'le baş başa görüşmesinin ardından Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı sonrasında Nahçıvan Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak etti.

Temaslarının ardından Başkan Erdoğan, Nahçıvan Havalimanı'na geçti.

Erdoğan'ı havalimanından Aliyev ve öteki ilgililer uğurladı.