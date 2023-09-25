Cevheri Güven’in iftirasına Mehmet Ali Çelebi’den tokat gibi yanıt: “İşte FETÖ budur! Çamur at izi kalsın”

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması mensubu firari Cevheri Güven, sosyal medyadan yaptığı yayınlarla propagandasını sürdürürken iftira içeriklerini de paylaşıyor. En son Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin 35 milyonluk Bentley marka aracı olduğunu iddia etti. Sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Cevheri Güven, "Ve ifşa başlıyor..." diyerek Mehmet Ali Çelebi'nin 35 milyon liralık arabası olduğunu iddia ettiği görüntüleri de paylaştı.

"ŞAHSIMA AİT OLMAYAN BİR ARAÇ SANKİ BENİMMİŞ GİBİ BİR ALGI YÜRÜTÜLÜYOR"

Çelebi, Güven'in paylaşımları sonrasında açıklayıcı bilgiyi yine sosyal medyadan yaptı. Çelebi ilk olarak "FETÖ firarisi Cevheri Güven tarafından başlatılan ve belirli eller tarafından şahsıma ait olmayan bir araç sanki benimmiş gibi bir algı ile yürütülen operasyona karşı malvarlığım net olarak hesabımdan açıklanmıştır. Tek bir aracım vardır o da Skodadır, borcu ödenmeye devam etmektedir. Milletvekili makam aracı olarak kullandığım da Skodadır. Değeri bellidir. Her zaman olduğu gibi veremeyecek hesabım yoktur. Kimseyle ticari bir ilişkim yoktur, bundan sonra da olmayacaktır. Atılan çeşitli iftiralar sonucu gerek kendim ve ailemin, gerek araç sahibi ve ailesinin, gerek Yüce Meclisin haklarına en ufak zarar gelmemesi ve korunması amacıyla ilgili araca verilen tahsisi iptal ettiğimi kamuoyuna duyururum. Tarafımızdan gerekli hukuki işlemler de başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

"15 MAYIS'TA ÜLKEYE DÖNEMEMİŞ OLMANIN EZİKLİĞİNİ YAŞIYORLAR VE İFTİRA ATIYORLAR"

Çelebi sözlerine şöyle devam etti: "FETÖ firarisi Cevheri'nin başlığına bakın! 35 milyonluk Bentley aracım varmış! Ve ticari/siyasi nüfuz karşılığı tahsis edilmiş. İşte FETÖ budur! Çamur at izi kalsın. Ama karşılarında FETÖ uzmanı var. Hayatımızın 4 senesi cezaevinde FETÖ kumpaslarını çökertmekle geçti. FETÖ zombileri 15 Mayıs'ta ülkeye dönememiş olmanın ezikliğini ve kızgınlığını yaşıyorlar ve iftira atıyorlar."

"İSPATLANIRSA MİLLETVEKİLLİĞİ GÖREVİMİ BIRAKACAĞIM. VEREMEYECEK HESABIMIZ YOKTUR!"

Sözlerine devam eden Çelebi son olarak şunları söyledi: "Muhatap almamak gerekir ancak yine şeffaf olarak 2 iftirasına cevabımı açıklıyorum. 1-Bırakın sahip olmayı Türkiye'deki herhangi bir Bentley araçta fotoğrafım dahi yoktur. Malvarlığımı yayınladım. Aksi ispat edilirse istifa edeceğimi söylemiştim. Aracım Skodadır. Ödemesi de devam etmektedir. Hatta ödemesi için babamın aracını sattık, üzerine kredi de çektim. Hepsinin belgesi vardır ve isteyen gazetecilere gösterilecektir. 2-Neymiş tahsisini zaten iptal ettiğimiz aracın sahibi ile ticari ilişkilerimiz varmış!? -Kendisiyle tanışmam değerli vekil bir büyüğüm üzerinden olmuştur. O kadar. -Kendisiyle işiyle ilgili yaptığımız en ufak bir sözleşme, -Ticari faaliyetleri için en ufak siyasi nüfuz kullanma varsa ve ispatlanırsa milletvekilliği görevimi bırakacağım. Veremeyecek hesabımız yoktur! FETÖ Zombileri ile mücadelemiz kesintisiz devam edecek."