Haberler Gündem Haberleri Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Çelik için 2 isme aba altından sopa: Desteği çekerlerse altlarını boşaltırım!
Giriş Tarihi: 25.9.2023 22:51 Son Güncelleme: 25.9.2023 22:56

Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Çelik için 2 isme aba altından sopa: Desteği çekerlerse altlarını boşaltırım!

CHP'deki "değişim" ve genel başkanlık kavgası İstanbul İl Başkanlığı yarışı ile iyice alevlendi. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Özgür Çelik'in adaylığını ilan etmesinin yankıları sürerken, CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında İmamoğlu'nun 'özel' toplantısıyla ilgili bomba kulis bilgilerini paylaştı. Yarkadaş, İmamoğlu'nun Özgür Çelik için maddi ve manevi olarak arkasında olduğunu söylediğini ifade etti. Yarkadaş ayrıca, İmamoğlu'nun, "Erdoğan Toprak’la Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Özgür Çelik’ten desteğini çekerse onların da altını boşaltırım" dediğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Çelik için 2 isme aba altından sopa: Desteği çekerlerse altlarını boşaltırım!

CHP'de 14-28 Mayıs yenilgisinin ardından başlayan kriz her geçen gün daha da alevleniyor. Bir yandan genel başkanlığa aday olan Özgür Özel hamlelerini yaparken, diğer yandan da Ekrem İmamoğlu İstanbul İl Başkanlığı için mücadele veriyor. Geçtiğimiz günlerde; CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanlığına adaylığını ilan etti.

CHP'li Barış Yarkadaş ise Özgür Çelik üzerinden Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e göndermede bulunarak, "Değişim diyerek parti gelenekleri yok ediliyor" ifadesini kullandı. Yarkadaş, geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmeleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun internet gazetelerinden öğrendiğini söyledi.

CHP'li Yarkadaş katıldığı canlı yayın programında ise Ekrem İmamoğlu cephesi ile ilgili bomba kulis bilgilerini paylaştı. Yarkadaş, İmamoğlu'nun kongre süreciyle ilgili yaptığı 'kapalı' toplantıyı açıkladı.

İmamoğlu'nun 5-6 kişilik dar bir grupla özel bir değerlendirme yaptığını söyleyen Yarkadaş, İmamoğlu'nun Özgür Çelik'in maddi ve manevi olarak arkasında olduğunu söylediğini aktardı.

Yarkadaş şunları söyledi:

"UYARIYORUM BUNU YAPMAKTAN VAZGEÇ"

Ekrem İmamoğlu 5-6 kişilik dar bir grupla özel bir değerlendirme yaptı. Orada Ekrem İmamoğlu 'Ben Özgür Çelik'in maddi manevi arkasındayım, eğer Erdoğan Toprak'la Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Özgür Çelik'ten desteğini çekerse onların da altını boşaltırım' diyor. İmamoğlu 'ben sonuna kadar Özgür Çelik'in arkasındayım' diyor. İmamoğlu'nun kapalı toplantıda yaptığı bazı CHP delegesi ve parti yönetimi üzerine değerlendirmeler, ilçe başkanlarının kulağına gitti. Kendisini uyarıyorum, bu tür değerlendirmeler yapmaktan vazgeçsin.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Çelik için 2 isme aba altından sopa: Desteği çekerlerse altlarını boşaltırım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA