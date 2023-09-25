Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Çelik için 2 isme aba altından sopa: Desteği çekerlerse altlarını boşaltırım!

Yarkadaş şunları söyledi:

"UYARIYORUM BUNU YAPMAKTAN VAZGEÇ"

Ekrem İmamoğlu 5-6 kişilik dar bir grupla özel bir değerlendirme yaptı. Orada Ekrem İmamoğlu 'Ben Özgür Çelik'in maddi manevi arkasındayım, eğer Erdoğan Toprak'la Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Özgür Çelik'ten desteğini çekerse onların da altını boşaltırım' diyor. İmamoğlu 'ben sonuna kadar Özgür Çelik'in arkasındayım' diyor. İmamoğlu'nun kapalı toplantıda yaptığı bazı CHP delegesi ve parti yönetimi üzerine değerlendirmeler, ilçe başkanlarının kulağına gitti. Kendisini uyarıyorum, bu tür değerlendirmeler yapmaktan vazgeçsin.