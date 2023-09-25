Fatih Portakal, Canan Kaftancıoğlu’nu yerden yere vurdu: “Neden insan değişim ve yenilenme istemez? Var bir hesap!”

14-28 Mayıs seçimlerinde başarısızlığa imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyenler, CHP Genel Başkanlığı önünde "İstifa Kılıçdaroğlu" sloganları attı ama Kılıçdaroğlu basına yaptığı açıklamada istifa açıklaması yerine "Mücadeleye devam!" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu bırakmasını isteyen CHP'liler Kılıçdaroğlu istifa etmeyince değişim bayrağını açtı.

SÖZLÜ ATIŞMALAR VE KAVGALAR İL KONGRELERİNDE YAŞANIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu etrafında birleşen değişimci kanat değişim toplantılarında da bir araya geldi. En son CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına adaylığını parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla ilan etti. Parti kurmayları arasında Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerle değişimciler arasında da sözlü atışmalar CHP'nin il kongrelerindeki aday çekişmelerinde daha belirginleşti. Hatta bazı il kongrelerinde kavgalar bile yaşandı.

KAFTANCIOĞLU, KILIÇDAROĞLU SAFINDA YER ALDI

Saflar belirginleştikçe eleştirilerin dozu da sertleşti. CHP'nin görevden alınan il başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Kılıçdaroğlu tarafında yerini alan isimler arasına girdi. Seçim sonrasında yaptığı bir açıklamasında "CHP'nin lideri şu olsun, bu olsun diyenler gelsin mücadelemize katılsın. Kılıçdaroğlu'nun asla koltuğa yapışmak gibi bir duygusu yok, bunu iddialı şekilde söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta ise CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Tüzük Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yapan Kaftancıoğlu, partideki delege tartışmasına değinerek değişimcilere yüklendi. Kaftancıoğlu konuşmasının bir bölümünde "2018'deki tüzüğün mimarı olanlar çıkıyor diyor ki 'partide değişim şart'. Kardeşim önce kendinizi değiştirin, başka hiçbir şey demeyeceğim" dedi.

PORTAKAL: "KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERMESİNİ ANLAYAMIYORUM"

Her açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanında yer aldığını vurgulayan Canan Kaftancıoğlu'na ise gazeteci ve sunucu Fatih Portakal sosyal medyadan yüklendi. Fatih Portakal, sosyal medya platformu Twitter/X'ten yaptığı açıklamasında "Canan Kaftancıoğlu gibi başarının örgütlü mücadele ile kazanılacağını bilen, rasyonel siyaseti benimseyen, tabandan tavana yapılanmayı ilke edinmiş bir ismin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesini anlayamıyorum" yorumunda bulundu.

KAFTANCIOĞLU'NA ZOR SORU: "NEDEN İNSAN DEĞİŞİM VE YENİLENME İSTEMEZ? VARDIR BİR HESAP…"

Portakal sözlerine şöyle devam etti: "Liderinin seçim sonrası yaşattıklarını duyduğunda nasıl içine sindirebiliyor anlamış değilim? 2017'de mühürsüz pusula ve zarflar için hukuki hiçbir adım atmayaksınız, YSK önünde eylem yapmak isteyenlere engel olacaksınız, 2018'de aday olarak Gül'ü düşüneceksiniz… 28 Mayıs'ın 1 hafta öncesinde Ümit Özdağ ile gizli protokol yapacaksın, yetmiyor sözlü de anlaşacaksın, başarısız olup çekip gitmek yerine koltuğa sarılacaksın, kendinden başka herkes de hata bulacaksın… Bu kişiyle giderse partisinin gelecekteki başarısızlığı gün gibi ortadayken hala destek verilmesi çok düşündürücü geliyor bana. Vardır bir hesap… Neden insan değişim ve yenilenme istemez? Canan Kaftancıoğlu…"