Kaos GL’nin lezbiyenliği vurguladığı reklam filmine TCDD’den suç duyurusu: “Hiçbirisi izne uygun değil!”

LGBT derneği Kaos GL, lezbiyenliğe vurgu yapan bir reklam filmini sosyal medya hesabından yayınladı. Sosyal medya platformlarında tepkiyle karşılanan reklam filminin Marmaray'da çekildiğine dair iddialar üzerine sosyal medyada tepki gösterildi. Gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı. Marmaray'ın resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya platformlarında bir gruba ait X hesabından kısa film yayınlanmaktadır. Söz konusu kısa film 30 Kasım 2019 tarihinde mekân kullanma ücreti karşılığında park yerinde bekleyen boş bir tren setinde çekilmiştir. Söz konusu filmin çekimleri için kurumumuza yapılan 29 Kasım 2019 tarihli başvuruda, bir sosyal medya platformu için reklam çekileceği belirtilmiş, çekilen film 4 yıl sonra farklı bir amaçla gösterime sunulmuştur" denildi.

"TİCARİ BİR REKLAM ÇEKİMİ YAPILACAĞI ALGISIYLA YANILTICI BEYANDA BULUNULDU"

Açıklamanın devamında ise şunlar belirtildi: "Başvuruyu yapan reklam ajansı ticari bir reklam çekimi yapılacağı algısıyla yanıltıcı beyanda bulunmuştur. Konuyla ilgili olarak 2019 yılında yaptığı başvuruda doğru olmayan beyanlarda bulunan yapımcı ve yapım şirketi nezdinde hukuki girişimlerimizi başlattığımızı ifade ederken kurumsal olarak da izin süreçleriyle ilgili inceleme süreci başlattığımızı kamuoyuna duyururuz. Günde yüzbinlerce vatandaşımıza hizmet verirken böyle bir tartışmanın içerisinde olmaktan büyük üzüntü duyduğumuzu belirtir saygılarımızı sunarız."

"HİÇBİRİSİ İZNE UYGUN DEĞİL" DEYİP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU!

Hukuki süreçle ilgili olarak ise Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'nce suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurunda paylaşımın içeriği, zamanı, ve paylaşım yapılan platformun hiçbirisi verilen izne uygun olmadığı, film şirketi yetkililerinin genel müdürlüğü kasten yanıltarak ve hatta kandırarak bu tip tartışmaların içine sürüklenmeye çalışıldığı vurgulandı. 29 Kasım 2019 tarihli başvuruda, Facebook isimli sosyal medya platformu için reklam çekileceği belirtildiği, ancak çekilen film 4 yıl sonra kamu spotu başlığıyla, farklı bir amaçla, farklı bir sosyal medya platformunda gösterime sunulduğu ve başvuruyu yapan reklam ajansı ticari bir reklam çekimi yapılacağı algısıyla, kurum yetkililerini yanıltıcı ve hatta kandırmaya yönelik beyanda bulunduğu belirtildi. Bahsi geçen olay hakkında gerekli soruşturmanın yapılması için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan talepte bulunuldu.