Körfeze ‘temiz’ diye kirli su vermişler

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, temmuz ayında. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZSU Genel Müdürlüğü'nün 70 arıtma tesisinde denetim yaptı.Yapılan incelemelerde 70 arıtma tesisinden 20'sinin çıkış suyunun Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliğinde belirlenen standart değerleri taşımadığı tespit edildi.Bu tesisler arasında, Büyük Kanal Projesi kapsamında inşa edilen Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi ile çıkış suyunu körfeze veren Narlıdere'deki Güneybatı Arıtma Tesisinin de olması dikkat çekti.Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunda bakanlığın yayınladığı yönetmeliklere göre litrede 12 miligram olması gereken azot miktarı, 30.8 miligram çıktı. Narlıdere'deki Güneybatı Arıtma Tesisi'nin çıkış suyunda ise biyolojik oksijen ihtiyacı, askıda katı madde ve kimyasal oksijen oranlarının standart değerleri taşımadığı belirlendi. 8 tesise toplam 8 milyon 793 bin 640 lira para cezası kesildi. Bakanlık ayrıca İZSU'ya, 1 ay süre tanıdı.Ceza kesilen tesisler arasında Bergama, Selçuk Şirince ve Ödemiş tesisleri de yer aldı.