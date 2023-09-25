Sahipsiz İstanbul! Göksu: Çöken toplu ulaşım sisteminden şikayet eden vatandaşları sabotajla suçladılar

'VATANDAŞLAR İBB'YE SABOTAJ YAPMAKLA SUÇLANDI'

İETT Bakım ve Onarım İhalelerini 4.1 milyar TL'yle CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş'ye verildiğini hatırlatan Göksu, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "25 yıllık İBB yönetimimizin her dakikasını altın değerinde görerek, İstanbul'umuza kazandırdığımız tüm toplu ulaşım altyapısı, mevcut İBB yönetimi tarafından resmen kaderine terk edildi. Mercedes gibi dünyanın en büyük otobüs firmasının ihaleye girmesini bile "Siz yetersizsiniz" diyerek reddettiler. İETT'nin 4.1 milyar TL'lik bakım onarım ihalelerini, CHP'li İstanbul Milletvekilinin mali müşaviri olduğu firmaya verdiler. Birkaç saatte hallolabilecek yürüyen merdiven ve asansör arızalarını haftalarca, aylarca ötelediler. 'Tasarruf' bahanesiyle çalışan sistemleri kapattılar. Bunlardan şikayetçi olan vatandaşları İBB'ye sabotaj yapmakla suçlayarak beceriksizliklerini ve bu köhneliği gizlemeye çalıştılar. Sonuç olarak İstanbullu'nun ulaşımdaki konforunu, değerli vaktini ellerinden aldılar. Ulaşımda yaşanan tüm sorunlar, aslında en az yukarıda ifade ettiğim sebepler kadar İBB Başkanının İstanbul'un dertlerine karşı olan ilgisiz tutumunun, İBB Başkanlığını millete hizmet makamı değil, bir kariyer planlama merkezi olarak görmesinin de bir sonucu. İBB Başkanı maalesef İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmek, ulaşımdaki aksaklıklara çare olmak yerine geride kalan 4 buçuk yılda gözünü hep başka makamlara, mevkilere dikti. Önce Cumhurbaşkanlığı, sonra Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığını kendince kendine layık gördü, İstanbul'u öteledikçe öteledi. Ne kendi başarılı olabildi ne de milletin teveccühüne mazhar olabildi. Olan İstanbul'un, siz İstanbulluların koca bir 5 yılına oldu. Plansız, vizyonsuz, bakımsız ve ilgisiz bir İstanbul'un kaybolan 5 yılına."