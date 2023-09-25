Son dakika | Başkan Erdoğan Nahçıvan’da: Aliyev tarafından karşılandı! İşte ilk kareler...

Anti-terör operasyonu sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan lideri İlham Aliyev Nahçıvan'da bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın Aliyev tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından ikili görüşmeye geçildiği bilinirken kritik zirvenin gündem maddeleri merak konusu oldu.
Başkan Erdoğan Nahçıvan'da! Aliyev tarafından törenle karşılandı | Video
Başkan Erdoğan ve Aliyev'in Zengezur Koridoru ve Karabağ operasyonunu konuşması bekleniyor.
Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer eşlik etti.
ERDOĞAN'IN PROGRAMI
Aliyev ile baş başa görüşme sonrası Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak, ortak basın toplantısı ve imza töreni sonrasında Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.