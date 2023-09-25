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Giriş Tarihi: 25.9.2023 14:02 Son Güncelleme: 25.9.2023 14:37

Son dakika | Başkan Erdoğan Nahçıvan'da: Aliyev tarafından karşılandı! İşte ilk kareler...

Son dakika haberi... Geçen haftaki yoğun diplomasi trafiğinin ardından Başkan Erdoğan bugün Azerbaycan lideri Aliyev ile görüşmek üzere Nahçıvan'a gitti. Başkan Erdoğan Nahçıvan'da Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Son dakika | Başkan Erdoğan Nahçıvan’da: Aliyev tarafından karşılandı! İşte ilk kareler...

Anti-terör operasyonu sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan lideri İlham Aliyev Nahçıvan'da bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın Aliyev tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından ikili görüşmeye geçildiği bilinirken kritik zirvenin gündem maddeleri merak konusu oldu.

Başkan Erdoğan Nahçıvan'da! Aliyev tarafından törenle karşılandı | Video

Başkan Erdoğan ve Aliyev'in Zengezur Koridoru ve Karabağ operasyonunu konuşması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında esprili anlar yaşandı. Başkan Erdoğan, yağışlı havayı işaret ederek" Kardeşim bizim oralar yanıyor senin buralar rahmet" ifadelerini kullanırken Aliyev, "Yeni başladı." şeklinde yanıt verdi. İki lider arasındaki samimi anlar objektiflere yansıdı

Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer eşlik etti.

ERDOĞAN'IN PROGRAMI

Aliyev ile baş başa görüşme sonrası Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak, ortak basın toplantısı ve imza töreni sonrasında Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

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Son dakika | Başkan Erdoğan Nahçıvan'da: Aliyev tarafından karşılandı! İşte ilk kareler...
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