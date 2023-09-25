Son dakika: Kırmızı kategoride aranan terörist sağ ele geçirildi! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucu; Diyarbakır'ın Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla "Terörden Arananlar Listesi Gri Kategori'de" aranma kaydı bulunan Agit Berxwedan Habib Karakoç etkisiz hale getirildi. Teröristin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan inceleme sonucunda; Diyarbakır ve Muş illerinde 2012-2022 yılları arasında, 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı 6 eyleme katıldığı belirlendi.